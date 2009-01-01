رد قاس من مايلي سايرس لـ ليام هيمسورث بعد قرار انفصالهما

وكالات / سما /

تنتمى المغنية الأمريكية مايلي سايرس لفتيات برج القوس اللاتي اعتدن على الظهور بكامل أناقتهن وبملامح تعكس الانتصار الذاتي والكبرياء، فإذا فعلت ذلك فمن داخلها تبكي وتحترق ولكنها تخفي ضعفها.

هذا ما حدث معها خلال حضورها حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية، فتألقت مايلي سايرس في وصلة غنائية أبهرت بها الجميع بظهورها بفستان أسود مثير في الوقت الذي تتأقلم فيه على الوضع الجديد بعد انفصالها عن زوجها وحب عمرها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث.

وقال المصدر إن مايلي سايرس تشعر بالغضب لأن "ليام" اتخذ خطوات سريعة في إجراءات قضية الطلاق لكي ينهي تلك الزيجة وطي هذه الصفحة من حياتها، رغم علاقتهما الغرامية التي بدأت في 2009.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد نية للتصالح بين الطرفين خاصة أن ليام يريد تخطي هذه الأزمة سريعا، لافتًا إلى أنه سيعود إلى موطنه أستراليا كي يبدأ حياته من نقطة جديدة تاركا الولايات المتحدة بذكرياتها التي جمعته بـ حبه الوحيد " مايلي سايرس".

يشار إلى أن مايلي سايرس وليام هيمسورث انفصلا بعد زواج لم يستمر سوى 6 أشهر وعلاقة عاطفية منذ 10 أعوام، بسبب اتهام المغنية الأمريكية لزوجها بالخيانة والكذب.