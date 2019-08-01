تحميل ملف نتائج الإنجاز الدورة الثانية الإكمال - الثانوية العامة توجيهي غزة

أعلنت وزارة التربية و التعليم في فلسطين نتائج الدورة الثانية للطلبة المستكملين و الذين لم يُحالفهم الحظ في الدورة الأولى للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

بإمكانكم تحميل ملف نتائج الإنجاز ٢٠١٩ للدورة الثانية بالنقر على الرابط أدناه للمحافظات الجنوبية - مدن قطاع غزة - و سيتم تحديث الصفحة حين توفر النتائج للمحافظات الشمالية.

تحميل ملف نتائج الثانوية العامة الإكمال للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) (إضغط هُنا)



وأوضحت لجنة إمتحانات توجيهي في وزارة التربية و التعليم أن هذه الدورة الثانية؛ والتي عقدت في الفترة من1/08/2019 إلى 22/08/2019، قد نُفذّت في المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج، وذلك بهدف تمكين الطلبة من تحسين معدلاتهم، أو بغرض الاستكمال في المباحث التي لم يستكملوا فيها في الدورة الأولى، إذ سيكون بإمكان الطلبة الناجحين في هذه الدورة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والالتحاق بالعام الدراسي الجامعي الجديد، أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى بنجاح.



وبيّنت اللجنة في بيانها أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة www.psge.ps أو من خلال الصفحات الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم، وستكون كشوف علامات الطلبة متوفّرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في المكان الذي تحدّده مديريات التربية.

ووفق بيان لجنة الامتحانات، فقد تقدّم للدورة الثانية في امتحان الثانوية العامة للعام 2019 نحو ( 16106 ) طالباً وطالبة، في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، نجح منهم ( 10699 ) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ( 66.43 %)، إذ كانت في الفرع الأدبي (% 65.41 )، وكانت في الفرع العلمي ( t.0 )، وفي فرع الريادة والأعمال كانت ( 58.53 % ).