رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي الى الرئيس اللبناني "بيّ الكلّ"

القدس المحتلة / سما /

بعث الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية رسالة عاجلة، إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، الليلة الماضية، بشأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني، ليلة السبت/ الأحد الماضي.

وقال أدرعي: رسالة إلى الرئيس ميشال عون: فخامتك! رئيس كل لبنان ولست رئيس جماعة "قاسم سليماني" وحسب، فألست "بيّ الكلّ" كما يطلق عليك أكثرية اللبنانيين؟

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:أعتقد أنه من بين كل عهود الرؤساء، لا تفضل أن يكون عهدك شبيه بعهد إميل لحود، ولكن إذا أردت ذلك فبالحري أن تسأله عن ذكريات 2006.

ومن ضمن الرسالة التي أرسلها أفيخاي أدرعي للرئيس اللبناني تحذيره من أن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، سيقوم بإغراق لبنان في مستنقعات خطرة.

ووصف أدرعي الرئيس ميشال عون بأنه "بيّ الكلّ" كل اللبنانيين.