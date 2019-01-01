الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مختلف مدن الضفة بينهم طالبة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس.

كما واعتقلت الفتى صلاح الدين سعيدة من الرام شمال القدس.

فيما اعتقلت ثائر طقامش، نبيل ابو قبيطه، وعلاء ابو قبيطه من مدينة يطا.

واعتقلت حسين جلال مسالمة، وسليمان عبد الكريم العجوز من مخيم العزة شمال بيت لحم

ومن يعبد جنوب جنين اعتقلت عقاب نفيعات، وعنتر عقاب نفيعات، وأسعد القنيري.

فيما اعتقلت علاء براذعية من صوريف شمال الخليل