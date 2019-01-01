مصر تدعو حركة الجهاد للمشاركة في اجتماعات التهدئة

غزة / سما/

أكدت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، ان مصر وجهت دعوة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة للمشاركة في اجتماعات القاهرة .

وقال مراسل "الغد": ان القاهرة وجهت الدعوة لحركة الجهاد الاسلامي للمشاركة في اجتماعات التهدئة المنعقدة في القاهرة.

وكان وفد حركة حماس وصل الى القاهرة، الاثنين الماضي، لبحث قضايا تتعلق بالتهدئة والمصالحة.

وأشارت حماس، إلى أن الوفد خلال زيارته سيناقش آخر المستجدات السياسية والميدانية، وأبرز ما ستركز عليه الزيارة اعتداءات الاحتلال وآفاق التهدئة مع سلطات الاحتلال، وتحقيق المصالحة.