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اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يستهدف نقطة للمقاومة شمال القطاع

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يستهدف نقطة للمقاومة شمال القطاع


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة .

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت نقطة رصد في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون وقوع اصابات في صفوف المواطنين.

في سياق متصل، موقع سلاح الجو الإسرائيلي، إن طائرة تابعة للقوات الجوية هاجمت موقع رصد لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ.

وكانت مصادر اعلام عبرية قد ذكرت ، مساء الاربعاء، أن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت العبرية، بسماع ذوي انفجار في غلاف غزة عقب انطلاق صفارات الانذار.

فيما قالت القناة 13 العبرية، إن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة "لم يعبر الحدود".

يتبع...

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