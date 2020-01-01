حقن البلازما لآلام المفاصل

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تشمل الطرق التقليدية لعلاج آلام الركبة الناتجة عن التهاب المفاصل العلاجات التقليدية، مثل مضادات الالتهاب، والعلاج الطبيعي، وأحياناً حقن الكورتيزون أو الجراحة.

و لكن في الآونة الأخيرة قام الأطباء بدراسة ما إذا كان يمكن استخدام حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (بالإنجليزية: Platelet-rich plasma for joint pain) لعلاج آلام المفاصل في الركبة.

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

المرشحون لاستخدام حقن البلازما لعلاج المفاصل

أهداف العلاج بحقن البلازما

ما يجب القيام به قبل القيام بحقن البلازما لعلاج المفاصل

ما يحدث أثناء عملية حقن البلازما

ما بعد عملية حقن البلازما

مدى فعالية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

مخاطر حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية لعلاج المفاصل

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

بدايةً يتم استخراج عينة البلازما الغنية بالصفائح الدموية من عينة دم المريض، ثم يتم فصل مكونات الدم واستخدام البلازما الغنية بالصفائح، حيث تحتوي هذه الحقن العلاجية على بلازما بتركيز أعلى من الصفائح الدموية الموجودة في الدم بشكل طبيعي.

البلازما هي مكون الدم السائل، حيث تتكون البلازما بشكل أساسي من الماء، أي أنها وسط لخلايا الدم الحمراء والبيضاء وغيرها من المواد التي تنتقل عبر الدم، وتشمل البلازما أيضاً البروتينات، والمغذيات، والجلوكوز، والأجسام المضادة.

المرشحون لاستخدام حقن البلازما لعلاج المفاصل

يعتبر المرضى الذين لا تتجاوب أعراضهم للعلاج باسخدام الطرق التقليدية، مثل مضادات الالتهاب، وحقن الكورتيزون، والعلاج الطبيعي هم المرشحون بالبدء بهذا العلاج بعد اللجوء للعلاجات التقليدية.

أهداف العلاج بحقن البلازما

يعتبر هذا النوع من العلاج للآن تجريبياً، مما يعني أن هناك أبحاث محدودة حول سلامة وفعالية هذا العلاج، والطبيب وحده هو الشخص الذي يقوم بحقن البلازما مباشرة في المفصل المصاب، ويتوقع في نهاية العلاج ما يلي:

تقليل الألم.

تحسين وظيفة المفصل.

إيقاف أو إصلاح التلف في الغضروف.

ما يجب القيام به قبل القيام بحقن البلازما لعلاج المفاصل

يجب سؤال الطبيب عن أي أمور يجب تجنب القيام بها قبل العلاج أو بعده، وبشكل عام من المهم اتباع التعليمات التالية:

تجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات سبعة أيام قبل العلاج.

تجنب تناول أدوية منع تخثر الدم خمسة أيام قبل العلاج على الأقل.

يجب إجراء صورة رنين مغناطيسي للركبة، حتى يتمكن الطبيب من تحديد مدى الضرر الحاصل في المفصل.

يجب شرب الكثير من السوائل في اليوم السابق للعلاج.

قد يحتاج بعض المرضى إلى أدوية مضادة للقلق قبل عملية الحقن.

توقع استخدام العكازات لمدة تصل إلى يومين بعد عملية الحقن.

قد لا يستطيع الشخص التحرك وحده بعد العلاج مباشرة من مكان لآخر، لذلك من المهم اصطحاب أحد من العائلة أو الأصدقاء خلال عملية الحقن.

ما يحدث أثناء عملية حقن البلازما

كجزء من العملية يقوم الطبيب بسحب الدم من المريض، و بعد ذلك يتم وضع عينة الدم في جهاز للطرد المركزي، الذي يقوم بفصل الدم إلى:

خلايا الدم الحمراء.

خلايا الدم البيضاء.

البلازما.

الصفائح الدموية.

يقوم الطبيب أو الفني بإعداد البلازما من أجل الحقن.

يتم تعقيم المنطقة المراد حقنها بالمطهرات مثل الكحول أو اليود.

إذا تم استخدام الموجات فوق الصوتية، يتم وضع الجل الخاص على منطقة من الجلد بالقرب من موقع الحقن، ثم يضغط على مسبار الموجات فوق الصوتية ليتم عرض صورة للمفصل على الشاشة ليراها الطبيب.

يطلب من المريض الاسترخاء لتسهيل الحقن ويمكنه أيضاً تخفيف الألم، وقد يستخدم بعض الأطباء مسكن موضعي على المنطقة.

يقوم الطبيب بحقن كمية صغيرة من البلازما الغنية بالصفائح الدموية (من 3 إلى 6 مل) في كبسولة المفصل.

نهايةً يتم تنظيف منطقة الحقن وتضميدها، قد يطلب الانتظار فترة معينة للإشراف على الحالة قبل مغادرة المستشفى.

تستغرق عملية الحقن عادةً ساعة من الوقت، من البداية وحتى خروج المريض من العيادة.

ما بعد عملية حقن البلازما

بعد عملية الحقن قد يطلب الطبيب وضع بعض من الثلج على المنطقة كل ساعتين إلى ثلاثة ساعات، لمدة 20 دقيقة في كل مرة ولمدة ثلاثة أيام.

قد يحتاج المريض أيضاً إلى استخدام مسكنات الألم إن كان الألم غير محتمل.

ينصح يالتقليل من النشاط الجسدي، وتجنب الأنشطة التي تضع جهداً كبيراً على المنطقة المعالجة، وقد يوصي الطبيب باستخدام العكازات لبضعة أيام.

يجب المتابعة مع الطبيب بعد إجراء العملية بستة أسابيع لتقييم فعالية العلاج.

مدى فعالية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

على الرغم من استخدام هذا العلاج في الفترة الأخيرة و لكن الأدلة متضاربة حول مدى فاعليته، ولا توجد للآن دراسات كافية لإثبات فعالية العلاج، فقد يستفيد البعض بشكل ملحوظ من العلاج، بينما البعض الآخر لا يستفيد منه.

مخاطر حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية لعلاج المفاصل

كأي علاج يوجد دائماً بعض المخاطر أو المضاعفات البسيطة والنادرة بما في ذلك:

الإصابة بعدوى أو التهاب محلي مكان الحقن.

الشعور بألم في موضع الحقن.

قد يؤدي العلاج لتلف في الأعصاب في موقع الحقن.