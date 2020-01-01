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"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم


وكالات

 نقلت الإذاعة العبرية العامة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني للاحتلال قوله إن "إسرائيل أوعزت إلى ممثليتها في الخارج باتخاذ الحيطة والحذر".

كما أنها طلبت ذلك من السفراء والممثلين الكبار التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، خاصة في دول الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية.

وأشار المصدر إلى "تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول".

وأضافت الإذاعة نقلا عن المصدر إن "إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد".

وكانت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تعرضت ليلة السبت لهجوم بطائرتين مسيرتين، انفجرت أحداها فيما أسقطت الثانية، وفق السلطات اللبنانية. فيما حمّل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله دولة الاحتلال مسؤولية الهجوم، متوعداً بالرد "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى إحدى الطائرتين "ضربت مكاناً معيناً"، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الهدف.

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