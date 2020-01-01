الاعلام العبري : ترامب قد يعلن عن صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يستعجل بالإعلان عن "صفقة القرن" بسبب طموحاته المتعلقة بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020.

وحسب الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، فإن المراقبين يشيرون إلى أن ترامب قد يعلن عن الشق السياسي من خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

ويقول المراقبون إن ذلك متعلق باعتبارات ترامب السياسية وطموحاته للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وإن ترامب يحتاج إلى إنجاز دبلوماسي كبير يميزه عن منافسيه الديمقراطيين والرئيس السابق، باراك أوباما.

وحسب الموقع، فإن ترامب كان ينظر إلى صفقتين مع كوريا الشمالية أو إيران بمثابة الإنجاز المحتمل، لكن الفرص لتحقيق الصفقتين مع بيونغ يانغ وطهران تقلصت، ولذلك قرر ترامب التركيز على خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف الموقع أن فريق ترامب يعتقد بأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط قد يمنح ترامب جائزة نوبل للسلام، علما بأن أوباما حصل على هذه الجائزة لمجرد رؤية لتقليص الأسلحة النووية في العالم، وأن ترامب يريد الفوز بالجائزة كصانع السلام في الشرق الأوسط.

من جهتها قالت صحيفة "يرسائيل هيوم" ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد في قمة مجموعة الدول السبع G7، المنعقدة في فرنسا، إنه قد يتم كشف خطة السلام الأمريكية قبل الانتخابات الإسرائيلية. وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن الفلسطينيين "يرغبون في الحصول مرة أخرى على مساعداتنا المالية وإبرام صفقة"، وأنه يعتقد أيضًا أن إسرائيل "سترغب في عقد اتفاقية سلام".