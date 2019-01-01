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قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس عبر مصر وهذا مفادها..

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس عبر مصر وهذا مفادها..


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر المخابرات المصرية بعد تكرار الصواريخ مؤخرًا، خاصةً الصاروخ الذي أطلق الليلة الماضية على سديروت خلال حفل غنائي.

وبحسب القناة، فإن مصر نقلت رسالة تحذير لحماس من إسرائيل بأنها لن تتردد في مهاجمة غزة ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع.

ووفقًا للقناة، فإن إسرائيل أكدت أنها لن تمتنع عن مهاجمة غزة سواء بسبب الانتخابات أو الأحداث باشمال.

وتشير القناة، إلى أن التقديرات الأمنية تشير لتورط حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ. مدعيةً أن حماس أبلغت مصر أن إطلاق الصواريخ مخالفًا لمصلحتها.

وأشارت القناة، إلى أن وفد مصري كان سيصل غزة نهاية الأسبوع الماضي لكنه أجل الزيارة بسبب وجود المبعوث القطري محمد العمادي. وفق مزاعمها.

ولفتت إلى أن وفدًا من حماس غادر غزة وسيتبعه وفد من الجهاد الإسلامي في الأيام المقبلة.

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