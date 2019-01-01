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وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ


القدس المحتلة / سما /

قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إن خيار الحرب على قطاع غزة مع تكرار إطلاق الصواريخ سيبقى خيارًا أخيرًا.

ولفت يؤاف غالانت وزير الكابنيت في تصريحات لقناة ريشت كان، أن إسرائيل ستنتفذ كل الخيارات قبل خوض حملة عسكرية واسعة في غزة، مؤكدًا أن هذا الخيار سيكون خيارًا أخيرًا.

وبين أن حماس غير مهتمة بالتصعيد، لكن هناك جهات أخرى تلعب بالنار، ولذلك يجب أن لا نكون متهورين، وأن يتم تحديد الوقت والظروف المناسبة قبل أي عملية في غزة. كما قال.

وبشأن الجبهة الشمالية، قال إن على إسرائيل أن تأخذ التهديدات السورية واللبنانية والإيرانية على محمل الجد، وأن لا يسمح في ذات الوقت لإيران بالتواجد في سوريا.

من جانبه قال وزير القضاء أمير أوحانا، إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك حلًا سحريًا لعمليات إطلاق الصواريخ من غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدير الأوضاع على جبهة القطاع بمسؤولية وحزم وبما يتناسب مع الظروف.

واستبعد أن تلجأ إسرائيل في الوقت الحالي إلى مواجهة عسكرية مع حماس.

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