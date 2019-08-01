رابط فحص 100 دولار من قطر دفعة شهر 8 2019

غزة - سما

من المتوقع أن تعلن وزارة الاتصالات في غزة - البريد ، عن الآلية المفترص فيها صرف المنحة القطرية والبالغ قيمتها ١٠٠ دولار أمريكي عن شهر ٨ - ٢٠١٩ للأسر الفقيرة و المحتاجة في غزة،

و يجري توزيع المنحة عبر مكاتب البريد في محافظات القطاع للأسر التي تم اختيارها وفق معايير وشروط متفق فيها مع وزارة التنمية الاجتماعية، و يتم توزيع مبلغ المنحة لعدة أيام وفق الترتيب الأبجدي عادةً.

وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 25/8/2019، بواقع 100$ لكل أسرة.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

وهذه المرة السابعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر 8 / 2019 من هنا او من هنا