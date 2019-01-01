هذه النظارات الشمسية سوف تجعلك تبدو من المشاهير

وكالات / سما /

لا يمكن الاستهانة بتأثير النظارات الشمسية الأنيقة التي تلائم وجهك، فمن شأنها تجعلك أكثر أناقة وفي الوقت نفسه قد تُسيء إلى إطلالتك تماماً. علينا الاعتراف بأن النظارات الشمسية قطعة إكسسوار مُهمة وضرورية ولا ترتبط بموسم أو فترة مُحددة، لا يقتصر ارتداؤها على فصل الصيف فقط، أو على الأيام شديدة الحرارة، لذلك بإمكانك استخدامها لكي تظهر في إطلالات أكثر أناقة، واعتبارها قطعة مُكملة لإطلالتك ومظهرك الخارجي.

وفي ظل التنوع الكبير الموجود في أسواق النظارات الشمسية فربما تجد مشكلة في اختيار نظارات تناسبك، ولكن بإمكانك اختيار نظارات تجعلك تبدو تُشبه نجوم السينما والتليفزيون وتشبه المشاهير، وتجذب إليك الأنظار أينما ذهبت.

كيف تختار النظارات الشمسية التي تناسبك؟

أولاً يجدر الإشارة إلى وجود عدة قواعد يُستحسن أن تتبعها أثناء اختيار النظارات الشمسية التي تناسبك، عليك أن تضع في اعتبارك وجهك ورسمته، فإذا كنت صاحب وجه مربع فعليك اختيار نظارات ذات إطار مُستدير وناعم، وإذا كان وجهك دائرياً فعليك باختيار النظارات المستطيلة والتي من شأنها إعطاء وجهك بعض الطول.

كذلك لون البشرة يُحدد شكل النظارات الشمسية التي عليك ارتداؤها، فإذا كنت صاحب بشرة سمراء فمن الأفضل ارتداء نظارات ذات عدسات داكنة، أما أصحاب البشرة البيضاء فمن الأفضل ارتداء نظارات باللون البني أو الأصفر.

نظارات راي بان

تعتبر هذه النظارات من أشهر وأهم العلامات التجارية في عالم النظارات، لسبب وجيه للغاية وهو أنها شديدة الأناقة وتناسب شكل أي وجه. تعتبر نظارات الشمس الراي أنها نظارات استثنائية، لأنها أيضاً تناسب كافة الإطلالات. وسبق وارتداها العديد من النجوم والمشاهير منذ خمسينيات القرن الماضي. وسبق أن ارتداها نجوم مثل روبرت باتينسون، برونو مارس وغيرهم.

النظارات الأفياتور

ظهرت هذه النظارات في ثلاثينيات القرن العشرين، وكما يُشير اسمها فقد ظهرت خصيصاً لكي يرتديها الطيارون الأمريكيون لحماية أعينهم من أشعة الشمس الحارقة. وحققت نجاحاً وشهرة كبيرة قبل ظهور النظارات الراي بان. يوجد منها الكثير من الموديلات ومن بينها ذات العدسات الكلاسيكية والمربعة والمستديرة. كانت هذه النظارات الخيار للكثير من النجوم والمشاهير مثل توم فورد والممثل البريطاني دانيال كريج الذي لعب دور العميل جيمس بوند.

نظارات Clubmaster

تُعرف أيضاً باسم النظارات ذات الخطوط العريضة، بالنظر إلى أن إطارها به جزء يُشبه الحاجبين. كانت هذه النظارات شائعة ومنتشرة للغاية في الخمسينيات والستينيات، وتنتمي إلى عائلة النظارات الكلاسيكية. ارتبطت هذه النظارات بشكل وثيق بالناشط في مجال الحقوق الإنسان مالكوم إكس. ارتداها أيضاً عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم الممثل الأمريكي جاك جيلنهال.

نظارات Wayfarer

ظهرت هذه النظارات في فترة الخمسينيات وكانت مُصنعة في البداية لدى راي بان. إطارات هذه النظارات تأخذ شكلاً شبه منحرف وصنعتها راي بان باستخدام مادة كانت أول مرة تظهر في تلك الفترة. حرص المسافرون على ارتداء هذه النظارات بعد ظهورها، وانتشرت بشكل كبير خلال فترة الخمسينيات، ثم تراجعت شعبيتها لتعود إلى ساحة الموضة من جديدة. كما أنها تنتمي لعائلة النظارات الكلاسيكية.

أوليفر بيبولز

تجمع هذه النظارات بين العصرية والكلاسيكية ما جعلها الخيار الأول للعديد من النجوم والمشاهير، فارتداها كاري جرانت، كريستيان بيل أثناء تجسيده شخصية باتريك بيتمان في فيلم American Psycho، والممثل جريجوري بيك.

النظارات ذات الإطار الدائري

كانت من أشهر النظارات خلال فترة التسعينيات. أنها أصغر حجماً لذلك ربما لا تناسب بعض الوجوه. على مدار السنوات الماضية كانت النظارات ذات الإطار الدائري الخيار الأولى للموسيقيين لاسيما عازفي ومغنيي الجاز، وقد يكون المغني الشهير إلتون جون خير مثال على ذلك.

نظارات فيلم سائق التاكسي

بعد ظهوره في فيلم سائق التاكسي (taxi driver) أصبحت النظارات التي ارتداها الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو من أشهر النظارات في عالم الموضة والأزياء، حتى أنها أصبحت معروفة باسم الفيلم. هي نظارات كلاسيكية تنتمي إلى عائلة راي بان، ويتوفر منها العديد من الألوان مثل البنفسجي والبرتقالي والأخضر.