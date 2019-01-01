6 نصائح مهمّة للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد الولادة

وكالات / سما /

إن ولادة المرأة لطفل ليس مرضاً بل يمكنها ببساطة أن تنهض بسرعة لتستأنف حياتها الطبيعية من جديد. وبالنسبة إلى الرياضة، يمكنها أن تمارس ما يحلو لها منها، ولكن شرط أن تتّخذ بعض الخطوات الوقائية لمصلحتها.

خذي وقتك قبل العودة إلى التمارين

عندما يتحدّث الخبراء عن موضوع عودة المرأة إلى مزاولة التمارين الرياضية، يقولون إنه يجب أن تستأنفها عندما تشعر أنها جاهزة. ولكن عليها أن تعرف أنها لا تعاني من إعاقة معيّنة وأنها بعد شهرين أو ثلاثة، لا بد أن تستعيد كامل قواها. ويصرّ الخبراء على العودة بسرعة إلى الرياضة للنساء اللواتي توقّفن كلياً عن ممارستها خلال الحمل، وعدم الاستسلام للإرهاق وقلّة النوم لأن الجسم سيعتاد أولاً وأخيراً على النظام الجديد مهما كانت الرياضة التي اختارتها.

تمارين الأعضاء التناسلية

عندما تعودين للتمارين بعد الولادة، لا تهملي أبداً التمارين الخاصة بمنطقة العجان حتى ولو كانت ولادتك قيصرية. تحتاج هذه المنطقة بعد الحمل والولادة إلى نوع من إعادة التأهيل وإلا ستسبّب لك مشاكل في ما بعد. تُعد تمارين المشي مفيدة جداً لهذه المنطقة، ويُفضّل أن تبدئي بها بعد ستة أسابيع من ولادتك.

المشي، ثم المشي، ....وثم المشي!

الخبر الجيد هو أن المشي هو التمرين الأفضل للحامل لإعاة تحريك جميع أجزاء جسمها وتنشيطها. منذ الشهر الأول بعد الولادة، يمكنها أن تضع الصغير في عربة وأن تخرج ليسيرا معاً ويحظيا ببعض الهواء النقي. كما ينصحك الخبراء بحمل حقيبة لتمرين العضلات التي تقع خلف الذراعين شرط ألا تكون ثقيلة.

السباحة... ولكن على البطن

يمكنك أن تبدئي بالسباحة بعد مدة قصيرة على الولادة ولكن شرط ألا تسبحي على ظهرك، لأن السباحة بهذه الطريقة تتعب الظهر والحوض. كما ينصحك الخبراء، خاصة إن كانت ولادتك قيصرية، ألا تبدئي بالسباحة قبل موافقة طبيبك وتأكيده أن جرحك قد شُفي تماماً. يمكن للمرأة التي خضعت لقيصرية أن تبدأ بالسباحة غالباً بعد ثمانية أسابيع.

تمرين العضلات ولكن بهدوء

بعد مُضيّ ثلاثة أشهرعلى الولادة، يمكنك أن تعتمدي برنامجاً رياضيّأً كاملاً، يتضمن تمارين للقلب والعضلات. ابدئي أولاً بممارسة 30 دقيقة فقط، ولتكن التمارين هادئة وخفيفة. بعدها بأسبوعين، أضيفي 15 دقيقة ومن ثم إلى ساعة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً. لتحافظي على طاقتك خلال الرياضة، ينصحك الخبراء بالبدء بالتمارين العضلية قبل تمارين القلبية.

اهربي من الروتين

بدّلي التمارين الرياضية ولا تلتزمي بخطة واحدة. كما ينصحك الرياضيون بتغيير السرعات أثناء المشي والجري والسباحة، لأن هذا التغيير يساعد على حرق الدهون. يمكنك أيضاً أن تلعبي التنس الذي يُعد رياضة ممتازة للقلب والعضلات. مارسي رياضة جديدة كل ثلاثة أيام لتشعري بالتغيير وتجنّب الملل.