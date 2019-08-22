فوز الاردن على فلسطين وتعادل الامارات والبحرين في افتتاح بطولة غرب آسيا

رام الله / سما /

فاز المنتخب الأردني على منتخبنا الفلسطيني بهدفين مقابل لا شيء، ، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس 22/8/2019 على ستاد فيصل الحسيني بضاحية الرام. لصالح المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب 2019

فرصة افتتاح التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، كادت أن تسجل عن طريق ركلة للاعب محمد أبو عواد، مرت من خلالها الكرة بجانب المرمى، سبقتها فرصة تسجيل هدف اول أيضا للمنتخب الأردني عن طريق كرة ثابتة لعبها فيصل أبو شنب لكنها استقرت بأحضان الحارس الوطني مالك سلامة.

هجمة خطيرة للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب مهند سمرين، شهدتها الدقيقة 17، تبعتها هجمة أخرى لصالح المنتخب الأردني عن طريق اللاعب مهند سميران عند الدقيقة 24، فرص متتالية اضاعها منتخبنا الوطني خلال الشوط الثاني بضربات مباشرة من داخل الصندوق.

شهدت الدقيقة 30 الهدف الأول لصالح المنتخب الأردني عن طريق رأسية قادمة من اللاعب محمد القيسي، ليضيع منتخبنا الوطني فرصة تعديل النتيجة بعد انفراد اللاعب محمد ديري بالمرمى، لتمر من فوقه.

سجل الهدف الثاني للمنتخب الأردني في الدقيقة 39، عن طريق رأسية للاعب ليث أبو رحال، قادمة من كرة ثابتة للاعب فيصل ابو شنب.

وحاول منتخبنا السيطرة على مجريات الشوط الثاني، لكنه ضيع فرصة تسجيل هدف عن طريق كرة ثابتة للاعب محمد ديري في بداية الشوط، نفس السيناريو تكرر بعد دقيقتين، لكن بكرة ثابتة للاعب قيس عبيد.

وشهدت الدقيقة 53 هجمة خطيرة للاعب أنس بني عودة، وقف لها حارس المنتخب الأردني أحمد جودة بالمرصاد، وكرة أخرى طويلة من خارج الصندوق مررت عن طريق اللاعب صادق عبيد، التقطها اللاعب ديري من داخله لتمر من جانب العارضة.

وهدد اللاعب عبيد شباك الحارس الأردني جودة بركلة طويلة من خارج الصندوق لتمر بجانب العارضة عند الدقيقة 64، فيما شهدت الدقيقة 74، فرصة ضائعة عن طريق لاعب منتخبنا جمال حمد، بركلة من أمام المرمى الأردني كادت أن تسجل هدف لكنها استقرت بين يدي الحارس.

هدد منتخبنا الوطني شباك الأردن أكثر من مرة خلال الشوط الثاني، لكن جودة كان دائماً بالمرصاد، ما قلل من فرصة منتخبنا الوطني بتسديد هدف.

لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الاردني بالنتيجة 2/ صفر

الامارات-البحرين

وحسمت نتيجة التعادل السلبي "بدون أهداف" لقاء المنتخبين الإماراتي و البحريني على ستاد فيصل الحسيني بالرام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية .

شهدت الدقائق الأولى حذراً دفاعياً من الطرفين، ما إلى أدى غياب الهجمات بسبب غلق المساحات.

وفي الدقيقة " 12" تحصل المنتخب الاماراتي على ركلة حرة مباشرة، نفذها راشد سرور وصوب الكرة التي تجاوزت حائط الصد واستقرت بين يدي حارس المرمى.

تمكن "الأبيض" الاماراتي من نقل مجريات اللعب إلى مناطق نظيره البحريني، الذي اضطر لتأدية الأدوار الدفاعية.

مع انقضاء الدقائق العشرين الأولى، تحسن أداء البحرين، وحاول بناء الهجمات، لكنه فشل في اختراق دفاعات الامارات.

وعند الدقيقة "25 "، كادت الامارات أن تفتتح التسجيل، حين وصلت الكرة إلى حريب المازمي الذي توغل بها داخل الصندوق وراوغ الدفاعات، قبل أن يسدد الكرة وتخرج بمحاذاة القائم الأيسر.

واحتسب الحكم ركلة حرة للإمارات في الدقيقة "41" ، نفذها احمد الحمادي وسدد الكرة، قبل أن يبعدها حارس المرمى إلى ركلة ركنية.

الشوط الثاني : منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، هدد المنتخب الإماراتي، مرمى البحرين، بتسديدة أرضية زاحفة من اللاعب عبد الله المنهالي، تصدى لها الحارس، قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة "50" ، صوب عبد الله المساعد كرة من على مشارف الصندوق، علت العارضة بقليل وخرجت.

وأجرى الطاقم الفني للإمارات تبديلين في غضون خمس دقائق،، باشراك هزاع الجنيبي، بدلاً من عبد العزيز البلوشي، وخليفة أحمد مكان حمدان البشير.

وفي الدقيقة "67" شارك من المنتخب البحريني دعيج الذوادي مكان أحمد كاظم.

وشهد الشوط الثاني أداءً متكافئاً من الطرفين، مع الشكل الهجومي الذي قدمه البحرينيون.

وفي الدقيقة "79"، أقحم إسماعيل الكرامي، مدرب البحرين، في الشوط الثاني، سيد علي بدلاً من عبد الرحمن محمد.

وعند الدقيقة "82" ، سدد البديل البحريني، عبد الله المساعد كرة من داخل منطقة العمليات.

وبقيت المباراة على حالها الى ان أطلق الحكم صافرته معلنا نهايتها بالتعادل السلبي .

وبهذا أصبح في جعبة كل فريق نقطة واحدة .

حكم اللقاء :مراد زاهرة ، حمزه ابو عبيد ، فاروق عاصي وبراء ابو عيشه .

وراقبها: عروبة الحسيني .

تجري البطولة برعاية: صندوق الاستثمار الفلسطيني راعي منتخب الشباب.

والرعاة : شركة حمودة للألبان، المجد للسياحة والسفر، فيفيان للمياه، فندق الميلينيوم، شركة PALEV للخدمات وحلول الشحن للسيارات الكهربائية، وشركة BLU للمشروبات.

وتستكمل المباريات يوم السبت على ملعب فيصل الحسيني، بلقاء يجمع المنتخب القطري والأردني عند الساعة 4مساء، لقاء آخر يجمع المنتخب العراقي بالمنتخب الاماراتي عند الساعة السابعة مساءً.