رسمياً .. موناكو يتعاقد مع الجزائري إسلام سليماني

وكالات / سما /

أعلن نادي موناكو الفرنسي أمس الأربعاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقد مع اللاعب الجزائري إسلام سليماني من ليستر سيتي الإنجليزي.

وأكد البيان الصادر عن موناكو أنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي ليستر سيتي للحصول على خدمات المهاجم الدولي الجزائري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود خيار الشراء.

ورحب الموقع الرسمي للنادي الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ، حيث أشاد بقدراته الهجومية وثقته من تعزيز إمكانيات موناكو الهجومية للوصول إلى مستويات مميزة.

وانضم سليماني إلى ليستر سيتي في صيف عام 2016 ، ولكنه انتقل إلى عدد من الأندية على سبيل الإعارة وآخرها الموسم الماضي مع فناربخشه التركي الذي لعب معه 25 مباراة رسمية.

وقال النجم الجزائري للموقع الرسمي : “أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى موناكو ، هو ناد كبير يهدف إلى القتال على المراكز الأولى في الدوري الفرنسي والتأهل للمنافسات الأوروبية ، سأقدم كل شيء لمساعدته على تحقيق أهدافه”.