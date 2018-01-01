لوكاكو يهاجم زميله السابق في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أطلق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعض الدعابات الساخرة أثناء لقاءه الإذاعي الأخير مع جوش هارت والذي تطرق فيه لكل شىء، من رحيله من مانشستر يونايتد إلى انتقاله إلى إنتر ميلان.

وكانت أحد الدعابات القوية تلك التي استهدف بها زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال.

حيث قال لوكاكو أثناء حواره: “كنت في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد العودة من المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلجيكا، وكان هناك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في كأس العالم يحتفلون ويتباهون بالكأس”.

استطرد: “كنت في حالة كما لو أنني أردت أن أقول عليك اللعنة، أنت لم تلعب حتى في كأس العالم”.

ويعتقد الكثيرون أن هذا التصريح يُقصد به مارسيال الذي فشل في التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 والذي فاز به منتخب الديوك على الأراضي الروسية.

ووصل لوكاكو مع منتخب بلجيكا إلى نصف نهائي المونديال قبل الخسارة أمام فرنسا بهدف المدافع صامويل أومتيتي.

ولم يتواجد مارسيال ضمن قائمة المدير الفني ديدييه ديشان في نهائيات المونديال.