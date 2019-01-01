كاتب اسرائيلي: اسرائيل تحاصر غلاف غزة إلى جانب حصارها لحماس والحل الوحيد للوضع يتمثل بالتالي..

القدس المحتلة / سما /

نشر الصحفي والكاتب الإسرائيلي "ران أدليست"، مقالاً جديدًا في صحيفة "معاريف" العبرية حول حل الوضع الأمني المتوتر الذي يعيشه مستوطنو غلاف غزة منذ سنين، دعا فيه مستوطني غلاف غزة للضغط على الحكومة لرفع الحصار عن غزة وإجراء محادثات مباشرة مع قيادة حماس لحل الوضع الأمني القائم.

وقد تساءل أدليست في مقاله قائلا "متى سيأتي اليوم الذي يدرك فيه مستوطني غلاف غزة أن الحكومة لا تحاصر فقط قطاع غزة، بل تحاصر غلاف غزة إلى جانب حصارها لحماس".

وأضاف أنه "يجب على مستوطني الغلاف أن يدركوا أن الحكومة تستخدمهم كفئران تجارب لفحص ومعرفة إلى أي حد يمكن أن يتحملوا الضغوط".

هذا وتطرق أدليست مستهزئا إلى تهديدات نتنياهو الأخيرة قبيل سفره إلى أوكرانيا والتي توعد فيها الذهاب نحو عملية عسكرية جديدة ضد غزة، موضحا أن "من يملك تحديد الدخول في معركة جديدة من عدمه هما يحيى السنوار ورئيس الأركان أفيف كوخافي".

وختم أدليست مقاله "حل الوضع القائم في غلاف غزة لن يتحقق إلا في حال أدرك مستوطني الغلاف بعدم نجاعة الخيار العسكري في حل الوضع، وان الحل الوحيد هو رفع الحصار عن غزة من خلال الدخول في محادثات مباشرة مع حماس، وليس من خلال الطلب من الحكومة تنفيذ عمليات عسكرية ضد القطاع".