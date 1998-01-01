منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني : المنتجع وجهة ترفيهية على بحر إيجه

سانتوريني، اليونان، 21 أغسطس 2019:

المدير العام لا مثيل له في اليونان

قالت السيدة منية فوفودا المدير العام لمنتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني في اليونان، ان هذا المنتجع الذي افتتح حديثاً يُعدّ أعجوبة معمارية جذابة توفّر إطلالات 360 درجة على بحر إيجة .

وذكرت في اول تصريح لها بمناسبة إفتتاح المنتجع الثاني للعلامة التجارية في اليونان : "لقد نالت علامة نيكي بيتش الإعجاب كخيار مفضّل للزائرين من جميع أنحاء العالم، من مستوى التميز في الخدمة.

وقالت ان منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، هو إضافة جديدة للسياحة الفاخرة في الجزيرة ، ويؤكد على تقديم التجربة الشخصية الثرية، مع الحرص على التميّز بخصائصه المُتفرّدة "

ومضت تقول "بفضل موقعه المتميّز في سانتوريني، يوفر المنتجع تجربةنيكي بيتش الشهيرة، نظراً لقربه من مناطق الجذب الأكثر شعبية في الجزيرة، ومجموعة متنوّعة من وسائل الراحة تضاف إلى جاذبية منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني للعائلات الزائرة والمجموعات الترفيهية. "

وقد تمّ تنسيق كل جانب من جوانب الغرف والأجنحة الـ 62 الفاخرة بمهارة من قبل فريق من المهندسين المعماريين والمصممين المحليين الذين استلهموا من التقاليد والطبيعة اليونانية.

وعن ذلك تحدّثت السيدة فوفودا قائلة: "سيجد الضيوف المباني على الطراز اليوناني والتي تمّ الحفاظ عليها لتعكس تراثها الأصيل. لقدتُركت هذه الهياكل الصخرية المنحنية الرائعة دون مساس للحفاظ على أصالتها، كما أنها وسيلة بارعة للحفاظ على أماكن الإقامة باردة وتحظى بالنسمات المُنعشة. ونحن على يقين بأن التصميم التقليدي جنباً إلى جنب مع الأجواء العصرية ووسائل الراحة المتميزة ستجعل من منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني وجهة ترفيهية لا مثيل لها في المنطقة ".

ويُشكل حمام السباحة الفاخر قلب المنتجع والذي تمّ تصميمه لتوحيد تناغم السماء الزرقاء مع الإطلالة الساحرة على مياه بحر إيجه المتلألئة الواقعة في الأسفل. يتمتع الضيوف بحرية الاسترخاء بجانب المسبح أثناء تناول المشروبات المنعشة من "سكاي بار"، وهو بار يقع على السطح ويقدّم الكوكتيلات الإبداعية والنكهات المُفضّلة والإطلالات البانورامية. كماتشمل خيارات الطهي البديلة "نيكي كافيه"، وهو نموذج للحانة الصغيرة في المناطق الحضرية لتناول الطعام على مدار اليوم، والمكان المثالي للهروب من روتين الحياة، ومطعم في الهواء الطلق يدمج المطبخ اليونانيمع وصفات على الطراز البيروفي. كما تتوافر خدمة تقديم الطعام داخل الغرف على مدار 24 ساعة.

يرتقي "نيكي سبا" بمفهوم الاسترخاء داخل المنتجع، حيث يقدّم مجموعة مختارة من العلاجات والطقوس العلاجية المصممة خصيصاً باستخدام منتجات كلارينس، وهي علامة باريسية للعناية بالبشرة ترتكز مجموعاتها الطبيعية على مبدأ "من النباتات إلى المنتج" الذي يخدم الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وتشمل المنزل، المكياج، منتجات الوقاية من الشمسوالعطور.

وعلّقت السيدة فوفودا بالقول : " كان اختيار العلامة التجارية للعناية بالبشرة يعتمد على تصميم بروتوكولات موجهة لتحقيق النتائج الفورية المُستهدفة والتي تتمحور حول مفاهيمنا الستة: إعادة الحياة، الإصلاح، الاسترخاء، التغذية، الاسترداد وتجديد الشباب. ونظراً لأننا نُقدّم خدماتنا إلى عملاء عالميين، فإن نيكي سبا مثالي لأولئك الذين يسعون إلى إصلاح سريع أو تجربة كاملة. "

وأضافت قائلة "أنا متحمسة للترحيب بالمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في منتجع وسبا نيكيبيتش سانتوريني، وهو ملاذ رائع يعد بالخصوصية، الحصرية، الرفاهية التي لا تضاهى، استعادة العافية والخبرات الشاطئية التي لا تنسى". وقالت: "يُوفّر المنتجع خدماته الشاملة للعائلات من المنطقة، ويفتخر بجناحي "ألتيمت" و"ألترا" المجهزين بجاكوزي خاص، بركة سباحة خاصة ومناظر بانورامية مطلّة على بحر إيجه والمناظر الطبيعية الرائعة في جزيرة سانتوريني. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني خدمة سيارات الليموزين وطائرات الهليكوبتر، مواقف مجانية للسيارات، مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات الجولات السياحية والسفر".

واختتمت فوفودا حديثها قائلةً: "تشتهر سانتوريني بطاقتها الكهرومغناطيسية الفريدة من نوعها، المنازل البيضاء الساحرة، غروب الشمس البديع المتلّون، المأكولات المحلية اللذيذة، فضلاً عن موقع منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني المُتميّز وسط مناطق الأنشطة الجاذبة. ويمكن لفريق عمل المنتجع المُحترف ترتيب جولات داخل الجزيرة، والتي تضمّ تجارب تناول الطعام، جولات على كروم العنب، الرحلات البحرية عند الغروب، الرياضات المائية، مشاهدة معالم المدينة التاريخية، إضافة إلى رحلات وجولات السير على الأقدام التي تبعث مشاعر البهجة والسعادة في قلوب الناس من كافة الأعمار".

ومن خلال موقعه المُميّز على جزيرة بركانية مذهلة في اليونان، يُشكلمنتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني ذي الخمس نجوم والواجهة البحرية المُميّزة لأسلوب الحياة، المكان المثالي للمسافرين المُميّزين حيث يوفّر لهم سهولة الوصول إلى المعالم الأثرية القديمة مثل ثيرا، أويا، فيرا والمطاروكافة الأنشطة التي تحتضنها الجزيرة.

ويفخر المنتجع بامتداده على شاطئ رمال سانتوريني البركانية السوداء الشهيرة، والتي تتناغم مع مياه بحر إيجة الكريستالية النقية، والموقع المثالي لاحتضان نادي "بيتش كلوب" الذي يضمّ أفخم أسرّة الشاطئ البيضاء والكابينات، ويُسلّط الضوء على أطباق نيكي بيتش العالمية، الترفيه الحيّ وتجربة السير حافي القدمين.

لحجوزات المطاعم، الاستفسارات أو الحجوزات الخاصّة، يرجى التواصل على: marketing.santorini@nikkibeachhotels.com

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات نيكي بيتش العالمية:

في عام 1998 ، قدّم جاك بينرود، الرائد في عالم الأعمال مفهوم نيكي بيتش، النادي الشاطئي الفاخر إلى العالم، وهو أول مفهوم فاخر وفريد من نوعه للنوادي الشاطئية والذي يجمع بين عناصر الموسيقى والطعام والترفيه والموضة والأفلام والفن في آن واحد. واليوم ، بعد مرور 20 عاماً على تأسيس نيكي بيتش، نمت العلامة التجارية لتصبح شركة ضيافة عالمية فاخرة متعددة الأوجه تضم 13 نادياً للشاطئ، و 4 فنادق ومنتجعات، وقسماً لأسلوب الحياة (بما في ذلك محلات الأزياء ومجلة)، والمناسبات الخاصة ونيكي كيرز 501c3 التي تشكل جمعية خيرية غير ربحية.

يمكن الآن التمتّع بتجربة نيكي بيتش الفاخرة في: ولايتي ميامي وفلوريدا في أمريكا، سانت تروبيه في فرنسا؛ سانت بارث في الكاريبي؛ ماربيا، مايوركا وإيبيزا في أسبانيا؛ كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، مونتي كارلو في موناكو، دبي في الامارات العربية المتحدة؛ بودروم في تركيا، فيرسيليا في إيطاليا، بربادوس والكاريبي وكوستا سميرالدا في إيطاليا. في كل عام، يحتل نيكي بيتش موقعاً بارزاً خلال مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا وصالة صيفية في الواجهة البحرية في بورتو سيرفو في إيطاليا. ويحتضن قسم الفنادق والمنتجعات عقارات في كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، بودروم في تركيا، ودبي في الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: www.nikkibeach.com

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نبذة عن قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش:

منذ إنشائه في عام 2007، اكتسب قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش زخماً سريعاً في صياغة وتطوير وتشغيل العقارات الحصرية في وجهات مطلة على الشاطئ والمنتجع في جميع أنحاء العالم. مع مواقع في كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، بودروم في تركيا، ودبي في الإمارات العربية المتحدة، تفخر نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات بتزويد منشآتها بتجربة فريدة من نوعها لا مثيل لها في أسلوب الحياة الفاخرة. تتميز المباني بالهندسة المعمارية المعاصرة، تقديم الطعام العالمي، خدمات السبا الفاخرة وترفيه الشاطئ والنادي الليلي ، مما يخلق أجواء نيكي بيتش الفريدة.