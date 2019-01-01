موقع عبري: معلومات أمنية تدحض عدم وقوف حماس خلف "العمليات الفردية"

القدس المحتلة / سما /

نقل موقع عبري، مساء اليوم الثلاثاء معلومات وصفها بالأمنية تقول "إسرائيل لديها معلومات أمنية تدحض عدم وقوف حماس خلف العمليات الفردية".

وقال موقع "مفزاك لايف" العبري، في تحليل له، أن "حماس يائسة للكثير من الأسباب، من بينها، عدم التقدم من طرف إسرائيل في تطبيق التفاهمات، حيث أن حماس تريد، أولاً: رفع الحصار عن قطاع غزة، ثانياً: تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية"- بحسب الموقع العبري

وتساءل: هل تبادر حماس بالضغط على الزناد؟

وأضاف الموقع،"إسرائيل لديها معلومات أمنية تدحض عدم وقوف حماس خلف العمليات الفردية"، فهي عندما تريد الهدوء فإنها تحقق ذلك، فهي تسيطر على القطاع"، كما قال الموقع أن حماس تقف خلف العمليات الأخيرة في الضفة الغربية.