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الانتخابات لا تشكل عائق أمام بدء عملية عسكرية ضد غزة

الجولة القادمة أكثر عدوانية.. وزير اسرائيلي لـ"حماس": ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجولة القادمة أكثر عدوانية.. وزير اسرائيلي لـ"حماس": ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال


القدس المحتلة / سما /

قال وزير وزير العلوم الاسرائيلي أوفير أكونيس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه  سيكون هناك عمل عسكري حاد للغاية في قطاع غزة اذا لزم الامر ، موضحا أن أن هذه العملية ستكون أكثر عدوانية من الجرف الصامد وعامود السحاب.

وبحسب موقع القناة السابعة العبرية، أضاف أكونيس: أنه "فيما يتعلق بتهديدات حماس بالتصعيد إن ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال، وإذا لزم الأمر سيكون هناك عمل عسكري حاد للغاية في قطاع غزة".

وتابع: من الخطأ أن نتحدث في وسائل الإعلام عن طبيعة العملية وخطط العمل التي سيستمع "العدو" لها منا في جميع الأوقات، وليس من الجيد أن يعرف ما يحتاج إلى الاستعداد له، لكن من الواضح أن هذه العملية من جانبنا تجاه القطاع ستكون أكثر عدوانية من الجرف الصامد وعامود السحاب.

وفيما يتعلق بالدوافع التي تعرقل مثل هذه العملية، يقول الوزير أكونيس إن هناك مجموعة واسعة جدًا من الاعتبارات قبل الدخول في هذه العملية العسكرية لكن الانتخابات لا تشكل عائق أمام البدء بهذه العملية ضد قطاع غزة. ترجمة مؤمن مقداد

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