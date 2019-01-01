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إيكاردي يرفض عرضاً لا يقاوم للعب مع موناكو

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يرفض عرضاً لا يقاوم للعب مع موناكو


وكالات / سما /

رفض ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عرضاً مغرياً اليوم الإثنين من نادي موناكو الفرنسي حسبما كشفت وكيلة أعماله واندا نارا خلال تصريحات صحيفة.

وقدم النادي الفرنسي أمس الأحد عرضاً يقدر بنحو 60 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ، وهو يقترب من المبلغ الذي يطالب به إنتر ميلان للتخلص منه هذا الصيف.

وقالت واندا نارا في تصريحات لموقع “Tyc Sport” الأرجنتيني رداً على العرض الذي قدمه موناكو والذي يتضمن راتباً بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم : ” ماورو لن يلعب في موناكو”.

وفي الوقت نفسه ، ينتظر رئيس نابولي رداً من إيكاردي الذي يريد الذهاب إلى يوفنتوس ، لكن المفاوضات بين إنتر ميلان ونادي السيدة العجوز تبقى معقدة جداً بسبب العداء الكبير بين الجانبين.

ورفض أنطونيو كونتي حتى الآن منح إيكاردي فرصة أخرى لاستعادة اعتباره بعد أن عوقب الموسم الماضي بتجريده من شارة القيادة لسوء السلوك وبسبب تصريحات زوجته واندا نارا المستفزة.

#ماورو إيكاردي #موناكو

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