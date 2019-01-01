دليلك للحصول على لحية مثالية

وكالات / سما /

أفضل شيء عن اللحى، هو أنك قادر على تشكيلها بالطريقة التي تلائمك. ربما تطلق اللحية وتدعها تنمو وتقوم بتشذيبها بأكثر من طريقة وتحتفظ بها إلى الأبد. وفي أحيان أخرى تقوم بحلاقتها ثم إطالتها، وهكذا الأمر.

بالنسبة إلى أولئك الذين يُصابون بالملل سريعاً ويريدون إحداث تغيير طوال الوقت في مظهرهم، فإن اللحى تُعد استثماراً جيداً جداً. إنها أرخص كثيراً من شراء ملابس جديدة والحصول على إطلالة مختلفة ومميزة، كما أنها أكثر أماناً من قص شعرك وأقل خطورة من تجربة شيء جديد على رأسك. وفي ما يلي نُقدم لك دليلاً كاملاً للحصول على لحية مثالية، من الطول المناسب والشكل المناسب:

اللحية القصيرة

هي اللحية المناسبة لأوقات الإجازة. وتكون رائعة ومناسبة للغاية إذا كان الشعر يغطي وجهك، ولكن كُن صبوراً في المراحل الأولى؛ لأنها قد تبدو وكأنك شخص في مرحلة النمو. تحتاج اللحية القصيرة فترة تتراوح ما بين 5 و10 أيام على أقصى تقدير حتى تنمو.

هل تناسبني؟

اللحية القصيرة تناسب هؤلاء الذين لديهم شعر في وجههم، إذا كان لديك فجوات أو أماكن فارغة في شعر وجهك؛ فهذه اللحية لا تناسب أبداً.

كيف أحصل عليها؟

استخدم أدوات التشذيب الخاصة بك ولا تجعل الشعر يزيد على من 3-5 مليمتر. إذا كان الشعر ينمو بصورة أكثر كثافة في بعض المناطق، عادة ما يكون الشارب، فقم بتقصير الشعر، وتخلص من الشعيرات العالقة فوق شفتك العليا باستخدام أدوات إزالة الشعر الخاصة بك، وسوف تحتاج إلى العناية بوجهك واستخدام مرطبات للحفاظ عليه في حالة جيدة.

اللحية المصممة

هي أكثر اللحى أناقة، وهي عبارة عن شارب كثيف مُتصل بسكسوكة ثقيلة، وتغطي الوجه بأكمله. تحتاج هذه اللحية ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع كي تنمو.

هل تناسبني؟

تناسب هذه اللحية البيئة الأكثر رسمية، وتجعلك تبدو شديد الأناقة. وهي مناسبة لأولئك الذين يريدون إبراز عظام الخد والفك والظهور في مظهر جريء وقوي، كما أنها مثالية إذا كان ذقنك صغيراً؛ لأنها تجعلك تبدو أكثر اكتمالاً، وتساعد على تنحيف الوجه المستدير.

كيف أحصل عليها؟

استخدم أدوات التشذيب الخاصة بك كل ثلاثة أو أربعة أيام للوصول إلى الطول الذي تريده، عليك أن تحافظ على الشعر قصيراً قليلاً، ولا تتركه يصبح شديد الطول. اغسل لحيتك بالماء وجففها بالمنشفة، واستخدم البلسم والكريمات الخاصة باللحية حتى تبدو مُهندمة ومُشذبة. واستخدم المقصات لقص شعر الوجه والتخلص من الزوائد.

اللحية الطويلة

واحدة من اللحى التي تجعلك تبدو شديد الوسامة. يحتاج نموها إلى ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

هل تناسبني؟

تناسب اللحى الطويلة الأشخاص الذين يتسمون بنمو شعرهم بصورة مستمرة وثابتة. يمكنك استخدام هذه الامكانية في إخفاء عيوب وجهك، أو بعض الأمور التي لا تشعر بالرضا عنها. على سبيل المثال إذا كان لديك ذقن صغير، فإن اللحية الطويلة سوف تساعدك على إطالة وجهك، وإذا كان وجهك رفيعاً فإن نمو الشعر على الجانبين سوف يجعله أكثر امتلاءً.

كيف أحصل عليها؟

بمجرد وصول لحيتك إلى الطول الذي ترغب فيه، عليك غسلها بالشامبو والبلسم كل بضعة أيام، وإلا فإنك سوف تعاني من الجفاف والرطوبة تحت الجلد. ضع الزيت على الجذور ودلكها بيديك، هذا سوف يغذيها ويحافظ على رطوبتها. وزُر الحلاق الخاص بك كل أسبوعين لتشذيبها والاعتناء بها.

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لحية غاندالف كاملة

لحية غاندالف الكاملة هي اللحية الطويلة والكثيفة التي بامكانك قصها وتشذيبها كما تريد وبالطريقة التي تُحب. يستغرق نمو هذه اللحية ما بين ستة إلى 8 أشهر، وفي أثناء هذه الفترة عليك أن تكون مستعداً، وأن تضع في اعتبارك أنك سوف تقضي الكثير من الوقت أمام المرآة وفي الحمام حتى تبقيها نظيفة.

هل تناسبني؟

إذا كنت قادراً على إطلاق لحية طويلة وإذا كانت لديك الإمكانية لإطلاق لحية تُغطي نصف وجهك؛ فعليك أن تجرب هذه اللحية مرة واحدة على الأقل، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب وضعها في عين الاعتبار كما ذكرنا سلفاً، في كل الأحوال عليك أن تتحلى بالثقة في نفسك.

كيف أحصل عليها؟

قم بزيارة الحلاق الخاص بك كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من أجل تشذيب لحيتك. واعتنِ بلحيتك؛ استخدم الشامبو ومساحيق التنظيف، واستعمل زيوت اللحية يومياً.