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السعودية.. توضيح بعد أن تحولت "جمرات" الحج لمرض "الجمرة الخبيثة"

السبت 17 أغسطس 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. توضيح بعد أن تحولت "جمرات" الحج لمرض "الجمرة الخبيثة"


الرياض /سما/

قالت وزارة الحج السعودية إنه خلال وجود الحجاج بمزدلفة لأداء الشعائر الدينية، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في إرباك الناطقين بالإنجليزية.

وكتب على الأكياس كلمة "Anthrax" التي تعني مرض "الجمرة الخبيثة"، بدل الترجمة الإنجليزية الصحيحة لكلمة "جمرات" (Pebbles).

ويرجح أن تكون هذه الترجمة الخاطئة ناجمة عن استخدام "الترجمة الآلية" في محرك "غوغل" التي تعطي في كثير من الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.

كما سجل الداعية الإسلامي الشهير، يوسف إستس، مقطع فيديو بين فيه هذا الخطأ في الترجمة وما يمكن أن يسببه من إرباك.

وشرعت وزارة الحج بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، بهدف تصحيح الوضع وتحري الدقة في المواسم المقبلة.

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