بيان من جيش الاحتلال حول اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

القدس المحتلة / سما /

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بيانا حول إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان صحفي عقب اطلاق الصواريخ، إن صاروخا واحدا اطلق من قطاع غزة مساء اليوم، مشيرا الى أن القبة الحديدية نجحت في اعتراضه.

وكانت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، قد ذكرت أن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية: أن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة من مدينة سديروت، موضحة أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخا ثالثا.

وبحسب مصادر عبرية، فإن صفارات الانذار دوت في مستوطنات "سديروت وچاڤيم وإيرز ونيريم واور هنير" نتيجة اطلاق الصواريخ من غزة.

في سياق متصل، قال موقع حدشوت 24 العبري، إن القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت.