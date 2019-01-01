كيف تختار الثوب الذي يناسب شكل جسمك؟

وكالات / سما /

الثوب التقليدي جزء لا يتجزأ من هوية الرجل الخليجي، صحيح أنه يطلق عليه تسميات مختلفة وفق الدول؛ لكنه من ناحية المبدأ العام هو نفسه مع بعض الاختلافات في التفاصيل.

الثوب حاله حال مختلف أنواع الملابس، التقليدية وغير التقليدية، يجب أن يتم اختياره بعناية؛ كي يتناسب مع شكل وحجم جسمك. صحيح أن هامش التلاعب بالأنماط محدود هنا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن الاختيار بشكل مثالي.

المقاسات هي الأهم

عندما يتعلق الأمر بالثوب فالمقاسات هي النقطة الأساسية والأهم. الثوب بالطول المثالي هو الذي يصل إلى الكاحل وأفضل طريقة للحصول على المقاس الدقيق هي بقياس الطول من الكتفين وحتى الكاحل. أي ثوب أقصر من ذلك يعني أنه غير مناسب لك ولن يمنحك الطلة المطلوبة. المقاسات يجب أن تشمل محيط الرقبة، الصدر، محيط الخصر، طول الذراعين، وطولك.

لكن تذكر أن مقاسات جسدك لن تتطابق مئة بالمئة مع المقاسات المعتمدة للشركات المصنعة للثوب. فمثلاً البعض يعتمد ١٦٢ سم لناحية طول الجسد للمقاس الصغير (سمول)، بينما أخرى تعتمد ١٤٥ للمقاس نفسه. لذلك عليك أن تكون على اطلاع على مقاسات جسدك الصحيحة، والمقاسات المعتمدة من قبل الجهة التي ستختار منها.

كما يجب الأخذ بالحسبان نقطة هامة جداً، وهي أن الثوب يتقلص حجمه عادة بين ٣ إلى ٦٪ بعد غسله للمرة الأولى.

وفق شكل الجسم

إن كنت تملك جسداً دائري الشكل أو بيضاوياً وعادة تكسب الوزن عند محيط الخصر فعليك اختيار الثوب الذي ينسدل بشكل فضفاض في تلك المنطقة. تجنب الموديلات الضيقة أو تلك التي تتضمن إضافات تجذب الانتباه إلى محيط خصرك.

أما إن كان شكل جسدك شبه منحرف، والذي يكون عادة عريضاً عند الكتفين، ثم يقل العرض تدريجياً عند الخصر فإن الخيارات عديدة، وغالباً ما يمكنك اختيار أي نمط تريد. احرص فقط على أن يكون الثوب من النوع الذي يتسع باتجاه الأسفل؛ كي يمنحك التناسق المطلوب.

المثلث المقلوب يعني أن منطقة الكتفين أكثر عرضاً بشكل ملحوظ عند الخصر، وعليك أن تبتعد كلياً عن الثوب الضيق أو الواسع، عليك أن تختار الذي يناسب جسدك تماماً وتكون قصته مستقيمة؛ كي تخفي واقع أن خصرك أنحف بكثير من كتفيك.

أما إن كنت تملك شكل الجسد المثلث أي أن الخصر أكثر عرضاً من الكتفين فالهدف هنا هو خلق التوازن بين الجزأين العلوي والسفلي من خلال إضافة الحجم للجزء العلوي سواء من خلال السترات أو غيرها. الياقات المستقيمة خيار مثالي؛ لأنها ستساعدك على خلق وهم الحجم.

للشكل المستطيل والذي يعني أن عرض كتفيك مماثل تماماً لعرض خصرك فإن الهدف هنا هو كسر النمط الواحد. الثوب الواسع خيار سيئ؛ لأنه سيجعلك تبدو أضخم مما أنت عليه والضيق سيجعلك تبدو كخط مستقيم. ما تبحث عنه هنا هو ثوب يكسر الإيقاع الواحد سواء لناحية التطريزات أو الإضافات، كما يجب اختيار الثوب بياقة عالية؛ لأنها ستجعل الكتفين يبدوان أكثر عرضاً.الألوان والطول

هناك الكثير من الألوان الخاصة بالثوب التقليدي التي تشهد رواجاً كبيراً. صحيح أن البعض ما زال يفضل الالتزام بالزي التقليدي كما هو لكن الألوان قد تساعدك وبشكل كبير على إخفاء بعض العيوب.

القامة القصيرة أو متوسطة الطول

حين يتعلق بالثوب المسألة شبه محلولة؛ لأن هذه الفئة عليها اعتماد اللون الموحد. هناك موديلات من الثوب الخليجي تتضمن أكثر من لون لكنها أسوأ خيار ممكن لهذه الفئة. التركيز يجب أن يكون على اختيار كل ما يتعلق بالثوب من نفس عائلة الألوان، الألوان الداكنة كتدرجات الأزرق مثلاً يمكنها أن تخلق وهم الطول. الرمادي بشكل عام مثالي جداً لهذه الفئة.

أي إضافات على الثوب يجب أن تكون عمودية، وفي حال كنت لا تمانع اعتماد التطريز البارز فهذا أيضاً سيساعدك على صرف النظر عن حجم جسمك.

القامة الطويلة

الرجل الطويل القامة سيعاني قليلاً عندما يتعلق الأمر بالثوب، فالنصيحة عادة عندما يتعلق الأمر بالملابس غير التقليدية هي كسر النمط الواحد. لكن بما أن الثوب قائم على مبدأ النمط الواحد فإن التلاعب هنا سيكون التركيز على الأثواب ذات التصاميم غير التقليدية، أو اعتماد الإضافات كالسترة وغيرها خصوصاً تلك التي تعتمد مبدأ التناقض في الألوان. الإضافات عند الجزء العلوي من الثوب يجب أن تكون أفقية أو متقاطعة.

الياقة المناسبة

كما سبق وذكرنا عند قياس محيط الرقبة عليك الأخذ بالحسبان أن الثوب سيتقلص حجمه بعد غسله للمرة الأولى. إن كانت رقبتك قصيرة فعليك اختيار الثوب الذي به ياقة مرتفعة وذلك لخلق وهم الطول والعكس صحيح. إن كنت من أصحاب القامات القصيرة فعليك الابتعاد كلياً عن الياقات الكبيرة الحجم .

تذكر أن الجيوب والياقة وأي طيات عند الجزء العلوي من الجسم يمكنها أن تشكل عاملاً مساعداً لك؛ لذلك امنحها العناية الكافية؛ كي تضمن طلة مثالية.