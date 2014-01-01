منظمة التحرير تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى صبيحة عيد الاضحى

رام الله / سما /

حذرت دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية، من قيام شرطة الاحتلال بعرقلة صلاة العيد في المسجد الاقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه، لمناسبة ما يسمى خراب الهيكل المزعوم.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، إن مثل هكذا قرار يمس عقيدة كل المسلمين باعتباره اعتداء على حرمات الله في يوم من الايام المقدسة وانتهاكا لكل القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية.

وأضافت أن على المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية والتصدي لكل من يخترقها ومنع عواقب لا تحمد عقباها في حال نفذت سلطات الاحتلال مخططها يوم غد الأحد في الأقصى.

ودعت أبناء شعبنا الى شد الرحال للمسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى، وإغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد فيه.