تحميل تكبيرات عيد الأضحي من الحرم المكي للعام 1440 هـ ( تكبيرات العيد )

يوتيوب - مكة - السعودية

في هذه الأوقات المُباركة في دول الإسلام، يتمثل صوت التكبير جزءاً من مهماً من شعائر وقت العيد، إليكم في أسفل هذا الخبر يوتيوب لتكبيرات العيد و تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

صيغة تكبيرات العيد مكتوبة

تأتي صيغة التكبيرات كالتالي : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر .. الله أكبر .. و لله الحمد .... "

فضل تكبيرات العيد

تكون هذه هي تكبيرات عيدي الأضحى المبارك و عيد الفطر السعيد ، و تنتشر أصوات التكبيرات في الشوارع و الحدائق العامة و المحال التجارية

يعدّ التكبير في العيدين سنّةً عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو آكدٌ في عيد الفطر منه في عيد الأضحى، ويبدأ وقته في عيد الفطر من حين رؤية هلال شهر شوال؛ أيّ عند غروب شمس آخر يومٍ من شهر رمضان، وينتهي بخروج الإمام إلى الصلاة، ويكون التكبير في عيد الفطر مطلقاً غير مقيدٍ، فيكبّر المسلمون في الطرقات، والأسواق، والبيوت، والمساجد ونحو ذلك، أمّا في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من أول رؤية هلال ذي الحجّة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، ويكون التكبير فيه مطلقاً ومقيّداً، فأمّا المطلق فيكون في جميع الأوقات وجميع الأماكن، وأمّا المقيّد فيكون بعد أداء الصلوات، من صلاة صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يومٍ من أيام التشريق.[٣]

تحميل التكبيرات بصيغة صوتية

تحميل تكبيرات العيد - مدة طويلة لأكثر من نصف ساعة تبكيرات مكررة ( ملف صوتي mp3 )

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تلبية الحجاج

وتنتشر صيغة أخرى للتكبير في عيد الأضحى المبارك، و هي صيغة تلبية الحجاج أثناء الطواف في الكعبة المكرمة - مكة ، و لتحميل ملف تلبية الحجاج و الإستماع لتكبيرات الحج إضغط هُنا.

تشغيل تكبيرات العيد يوتيوب

