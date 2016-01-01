  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البغدادي يُرشّح العراقي قرداش خليفة له لقيادة "داعش" والمسلمين

الخميس 08 أغسطس 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
البغدادي يُرشّح العراقي قرداش خليفة له لقيادة "داعش" والمسلمين


وكالات -

رشّح زعيم  تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، العراقي عبد الله قرداش، "خليفةً" له، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلًا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي.

وذكرت "أعماق" في خبر مساء أمس الثلاثاء، أن البغدادي، رشح التركماني الأصل، عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل "لرعاية أحوال المسلمين"، وفق تعبيرها.

وقال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، في تغريدة بـ"تويتر"، إن خليفة البغدادي، كان معتقلا في سجن "بوكا" بمحافظة البصرة، وسبق أن شغل منصبا شرعيا عاما لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل، مبينا أن قرداش كان مقربا من القيادي أبو علاء العفري، الذي كان الرجل الثاني في قيادة داعش، وقتل عام 2016.

وذكر أبو رغيف أن "والده (والد قرداش) كان خطيبا مفوّها وعقلانيا"، مشيرا إلى أنه اتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المُستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.

وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، قال رئيس "خلية الصقور" التابعة للداخلية العراقية، أبو علي البصري، إن البغدادي موجود في سورية، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية.

وذكر البصري أن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة "هجين" جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية، قبل تحريرها عام 2018.

وأضاف أن البغدادي أعطى أولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخباراتية وحفظ التنظيم من الاختراقات، موضحا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية.

#داعش #البغدادي #قرقش #قرداش

الأكثر قراءة اليوم

حكاية الطبيب المتهم بـ "التحرش الجنسي" من الألف إلى الياء

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

هل تتطور العلاقة بين ليندسي لوهان وبن سلمان وتكون خاتمتها الزواج؟

الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

المدون السعودي "المطرود" : أحب نتنياهو وإسرائيل مثل بيتي

أبو حسنة: الأمم المتحدة ستجدد ولاية الأونروا في أيلول المقبل

الأخبار الرئيسية

20190808113608

تحليل إسرائيلي: قتل الجندي بدأ كعملية أسر تعرقلت وتوقعات بالوصول للمنفذين بسرعة

الفصائل تبارك عملية قتل الجندي المستوطن بالضفة

364818M

خلية أرادت خطفه ولكن تعقدت العملية.. صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون"

860x484

الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم