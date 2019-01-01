  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم

الخميس 08 أغسطس 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم


رام الله / سما /

 عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثة جندي إسرائيلي صباح اليوم الخميس، وعليها آثار طعن، وذلك في منطقة "مجدال عوز" ضمن تجمّع "جوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن القتيل يبلغ من العمر (18 عامًا)، وقد كان في المرحلة الأولى من مسار للتجنيد بالجيش خاص بالمتدينين، مقدّرًا أن يكون قتل في عملية طعن.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجندي لم يبدأ خدمته العسكرية بعد، وقتل على مدخل "الكيبوتس"، ولفت إلى أن الجيش يتحقق فيما إذا كانت هناك محاولة خطف قتل خلالها.

وأوردت القناة العبرية السابعة أن القتيل طالب في مدرسة "يشڤيا" للمتدينيين المتطرفين في مستوطنة "افرات"، وقد فقدت آثاره الليلة الماضية وعثر عليه مقتولًا فجر اليوم، وعليه آثار طعنات.

وأشار الموقع إلى أن الانتشار الواسع لقوات الجيش بحثًا عن فلسطينيين يعتقد أنهما نفذا الهجوم.

o

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

بعد الاشتباه بأنها نفق.. العثور على قناة لزراعة المخدرات على حدود غزة

أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

الأخبار الرئيسية

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

مزهر

مزهر: مطلوب خطوات عملية لتنفيذ قرارات المركزي.. و"الشعبية" ليست جزء من "تفاهمات حماس"

513492C

مذكرة تفاهم فلسطينية- أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..