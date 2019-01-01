صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم

رام الله / سما /

عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثة جندي إسرائيلي صباح اليوم الخميس، وعليها آثار طعن، وذلك في منطقة "مجدال عوز" ضمن تجمّع "جوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن القتيل يبلغ من العمر (18 عامًا)، وقد كان في المرحلة الأولى من مسار للتجنيد بالجيش خاص بالمتدينين، مقدّرًا أن يكون قتل في عملية طعن.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجندي لم يبدأ خدمته العسكرية بعد، وقتل على مدخل "الكيبوتس"، ولفت إلى أن الجيش يتحقق فيما إذا كانت هناك محاولة خطف قتل خلالها.

وأوردت القناة العبرية السابعة أن القتيل طالب في مدرسة "يشڤيا" للمتدينيين المتطرفين في مستوطنة "افرات"، وقد فقدت آثاره الليلة الماضية وعثر عليه مقتولًا فجر اليوم، وعليه آثار طعنات.

وأشار الموقع إلى أن الانتشار الواسع لقوات الجيش بحثًا عن فلسطينيين يعتقد أنهما نفذا الهجوم.