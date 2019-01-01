إجراءات جديدة في مستشفيات غزة بعد اعتداء على مجمع الشفاء

غزة / سما /

اتفقت وزارتا الصحة والداخلية والأمن الوطني في غزة، على اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة، لتأمين تقديم وتلقي الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية، وخصوصاً أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

وأكد بيان صحفي للصحة، أن الاجراءات الجديدة، التي جاءت بعد اجتماع عقدته إدارة مجمع الشفاء الطبي مع قيادة جهاز الأمن والحماية، بمشاركة شخصيات من وزارة الصحة، تشمل تأمين منافذ ومخارج مجمع الشفاء الطبي، وتأمين المنشآت الطبية، والحرص على ضبط مواعيد الزيارات، إلى جانب التأكيد على المواطنين، بعدم مرافقة المريض لأكثر من شخص واحد.

وشدد الجانبان، على عدم اسقاط العقوبة القانونية على متجاوزي الحق العام، المتمثل بالمرافق الصحية، والعاملين فيها.

جاء ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الطواقم الطبية ونقابة الأطباء لمدة ساعتين داخل مجمع الشفاء الطبي، جراء اعتداء شهده قسم الطوارئ بالمجمع على أحد الأطباء العاملين، وتوقيف المعتدين.