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تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية


رام الله / سما /

أصدرت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيباً على بيان نقابة الاطباء الفلسطينيين المتعلق بتوقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

وفيما يلي نص بيان النيابة العامة كاملا:

استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها اثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد ابلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.

والجدير بالذكر أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر و تم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية والذي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل.

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وعليه فإن النيابة العامة تستهجن البيان الصادر عن نقابة الاطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لاجراءاتها القانونية .

علماً بأن جميع المواطنين امام القانون سواء وبهذا تؤكد النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز 

وفي وقت سابق من اليوم، طالب نقيب الاطباء د. شوقي صبحة، كافة منتسبي النقابة، إخلاء كافة مرافق وزارة الصحة فورا والى إشعار آخر.

جاءت مطالبة النقيب، على إثر قيام الامن الفلسطيني باعتقال طبيب من محافظة قلقيلية، رغم وجود اتفاقية مبرمة بين النيابة العامة ونقابة الأطباء بعدم اعتقال طبيب الإ بقرار قضائي جازم.

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