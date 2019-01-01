تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

أصوات التكبير والتلبية ب القول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة ، لك والملك ، لا شريك لك ) من شعائر الحج ومن أجواء عيد الأضحى المبارك ، ففي هذه الفترة يكثر الإستماع لهذه التلبية في كل المدن الإسلامية والمحال التجارية والشوارع، ويأتي هذا في إطار الشعائر الدينية والأجواء العيدية لهذا العيد،

وجاء في كتب الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئُل :- أي الحج أفضل ؟ .. قال :- العج والثج .. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله فى كتابه المغنى حول هذا :- ( ومعنى العج :- رفع الصوت بالتلبية .. والثج: إسالة الدماء بالذبح والنحر... )

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- ( ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ) رواه الترمذي

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر ؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) رواه أحمد ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) رواه الترمذي ..

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :- ( ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بُشِّرَ ، قيل يا رسول الله :- بالجنة ؟ .. قال :- نعم ) رواه الطبراني ..

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