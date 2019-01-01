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الزراعة تنفي تهريب كميات من البيض الفاسد لغزة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة تنفي تهريب كميات من البيض الفاسد لغزة


غزة / سما /

 أكد وكيل وزارة الزراعة بغزة إبراهيم القدرة، أن وزارته تتابع بشكل دائم ما يتم إدخاله لقطاع غزة من بيض الدجاج اللاحم المستخدم في إنتاج الدواجن.

ونفى القدرة اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، صحة المعلومات التي أوردها تقرير صحفي، تحدث عن تهريب كميات كبيرة من البيض الفاسد المستخدم في إنتاج الدواجن لغزة، وما أشار له التقرير بأن البيض يحتوي على جرثومة قاتلة.

وشدد القدرة على عدم حدوث أي تهريب، وأن الوزارة تتابع ما يتم إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم"، مؤكداً أن كميات البيض التي تحدث عنها التقرير دخلت فحص مختبرات الوزارة وعند اكتشاف إصابتها بمرض قاتل للدواجن، تم التحرز عليها وإتلافها.

وأكد أن التاجر الذي أدخل البيض، مضى على تعهد لدى الوزارة بعدم استخدام البيض حتى يتم فحصه، وبعدما تبين أن البيض مصاب تم منعه من التعامل به وتم إتلاف الكمية المصابة مباشرة.

كذلك أكد، أن البيض المذكور ليس "بيض معدة" للاستهلاك الآدمي، وأنه مخصص فقط لغرض إنتاج الدجاج اللاحم، مشيراً إلى أن الميكروب الموجود في البيض المصاب قاتل للدجاج فقط.

وقال القدرة، إن الوزارة تتابع باستمرار ما يتم إدخاله عبر المعبر للمزارعين، بحيث تم إتلاف البيض الفاسد والمصاب، وذلك تفادياً للخسائر التي قد تلحق بالمزارعين إذا تم استخدام البيض وتفقيسه للمزارع.

وذكر أن كافة الأمراض التي يتوقع أن تتواجد في البيض معروفة لدى الوزارة، وكيفية التعامل معها، بحيث تقوم طواقم الوزارة بمتابعة وفحص مستمر لما يتم إدخاله من البيض.

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