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ابو هولي: يستقبل في مكتبه الطالبتين المبدعتين اية مسعود وناريمان ابو سمرة

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: يستقبل في مكتبه الطالبتين المبدعتين اية مسعود وناريمان ابو سمرة


غزة/سما/


استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المبدعة الفلسطينية اية وائل عيد مسعود التي تميزت بقدرتها على الرسم بقدميها حيث انها مبتورة اليدين والطالبة المبدعة ناريمان وائل ابو سمرة المتنافسة عن كلية فلسطين التقنية في مسابقة اختيار لقب ” سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور ” بمشاركة الجامعات الفلسطينية في محافظات الوطن .
واطلعت المبدعة "اية" الدكتور ابو هولي على العديد من اعمالها الابداعية ورسوماتها الفنية ، كما استمع  د. ابو هولي من الطالبة الفنانة "ناريمان" عن فكرة مشروعها لدخول موسوعة غينتس على اكبر مجسم للقدس تطريز على الخشب بمساحة لا تقل عن 32 متراً الذي لقى قبولاً من ادارة الموسوعة   .
وأشاد د. ابو هولي بالقدرات الابداعية وقوة الإرادة والاصرار التي تتمتع بها الشابة المبدعة اية رغم فقدانها ليديها التي ليس لديها فيها خيار ، مؤكدا على ان اراداتها  على العطاء والنجاح مكنتها من كسر كل الحواجز لاستكمال مشوارها الفني والابداعي وتحقيق امالها وطموحاتها.
واكد على دعم دائر شؤون اللاجئين لكافة البرامج والمشاريع والافكار الشبابية التي تحفظ الهوية والثقافة الفلسطينية وتراثها العريق الذي يسعى الاحتلال الاسرائيلي الى طمسه .
وقال ان الطالبتين المبدعتين  شكلتا نموذجاً ناجحاً ومبدعاً في تخطي المصاعب بروح التحدي والاصرار  والامل والنجاح  وهو سعيد بزيارة المبدعتين ولقائه بهما .
 

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