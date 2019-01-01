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نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 العبرية بإصابة 30 جنديا من وحدات الدفاع الجوي لدى الجيش الإسرائيلي بالسرطان، مشيرة إلى أن أغلبهم من العاملين في خدمة "القبة الحديدية".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين يجرون فحصا، لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بمرض السرطان.

و"القبة الحديدة" نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات من الصواريخ والقذائف في آن واحد.

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