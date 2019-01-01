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حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة "إسرائيل" في قائمة "العار"

الأحد 04 أغسطس 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة "إسرائيل" في قائمة "العار"


غزة / سما /

استهجنت حركة حماس مساء اليوم الأحد، عدم إدراج الأمم المتحدة "إسرائيل" في قائمة العار عن انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار الأمم المتحدة أن عام ٢٠٠٨ شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين.

وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في منشور كتبه على موقع "فيسبوك"، إن استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءً أخضراً لقوات الاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق أطفال شعبنا الفلسطيني، بل وكل مكوناته.

وطالب منظمة الأمم المتحدة بأن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة.

وأضاف قاسم أن معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، على حد تعبيره.

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