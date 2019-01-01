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بالفيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

الأحد 04 أغسطس 2019 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع وزارة الحرب الاسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن مدرعة ذات قدرات قتالية متقدمة تدخل الخدمة العسكرية بالجيش الاسرائيلي.

وأوضح الموقع أن  مدرعة القتال المستقبلية "كرمل" ذات القدرات القتالية المتقدمة، يتم تشغيلها بواسطة 2 من المقاتلين، ولديها قدرات مستقلة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، مزودة بكاميرات ليلية ونهارية 360 درجة، وتمتلك القدرة على شن هجوم صاروخي، مزودة بمدفع 30 ملم وربما تزود بمدفع ليزر في المستقبل، مزودة بحوامات مفخخة، المدرعة لها قدرة على اكتشاف العدو وضربه في غضون ثوان، بإمكانها جمع معلومات استخبارية عن المهاجمين.

وبحسب وزراة الحرب، فان المدرعة هي نتاج تعاون بين معظم مؤسسات الصناعات الأمنية في "إسرائيل" - شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، شركة إلبيت سيستمز، شركة رافائيل الدفاعية المتقدمة، وقد استثمرت الشركات الثلاث عشرات الملايين من الشواكل في تطوير مدرعتهم الفريدة.

ترجمة: مؤمن مقداد

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