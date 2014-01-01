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كهرباء غزة توضح حقيقة اغلاق مصنع الحداد للكابلات بسبب توقف الشركة عن الشراء منه

الأحد 04 أغسطس 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح حقيقة اغلاق مصنع الحداد للكابلات بسبب توقف الشركة عن الشراء منه


غزة / سما /

اصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاحد، بيان توضيحي بشان ما أشيع عن اغلاق مصنع الحداد للكابلات بسبب توقف شركة الكهرباء عن الشراء منه.

وقالت في بيان صدر عنها، إن الشركة وبقرار مجلس الإدارة وحسب التوجيهات الحكومية، اعتمدت سياسة تفضيل المنتج المحلي، مشيرة الى انها تعتمد نظام دقيق و شفاف لإجراءات الشراء ومدقق ومراقب من الجهات الحكومية المختصة.

واوضحت الشركة، أن مصنع الحداد ليس المورد الرئيسي للكابلات في القطاع ، و شركة الكهرباء لا تعتمد نوعية معينة من الكابلات بل تعتمد الشراء من عدة مصادر داخلية وخارجية حسب أفضل الأسعار ومطابقة المواصفات، منوهة الى أنه آخر مرة تم الشراء من شركة الحداد إخوان هو عام 2014.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته الشركة عبر صفحتها على فيسبوك:

بيان صادر عن شركة الكهرباء
أنه و من منطلق حرص شركة توزيع الكهرباء على توضيح الحقيقة في ما يتعلق بما أشيع عن اغلاق مصنع الحداد للكابلات بسبب توقف شركة الكهرباء عن الشراء منه، و حيث ان الشركة قد ساءها طرح مثل هذه المواضيع بدون تدقيق.
نود أن نوضح أن ما ورد غير صحيح للأسباب التالية :
•الشركة وبقرار مجلس الإدارة وحسب التوجيهات الحكومية، اعتمدت سياسة تفضيل المنتج المحلي.
•الشركة تعتمد نظام دقيق و شفاف لإجراءات الشراء ومدقق ومراقب من الجهات الحكومية المختصة.
•مصنع الحداد ليس المورد الرئيسي للكابلات في القطاع ، و شركة الكهرباء لا تعتمد نوعية معينة من الكابلات بل تعتمد الشراء من عدة مصادر داخلية وخارجية حسب أفضل الأسعار ومطابقة المواصفات.
•آخر مرة تم الشراء من شركة الحداد إخوان هو عام 2014.
•الشركة تدعو شركة الحداد اخوان وكافة الشركات المهتمة، للاطلاع على مواصفات الكابلات المعتمدة في الشركة لمساعدتها في تطوير مواصفاتها وتطوير نظام الجودة بها بما يحقق كفاءة منتجاتها ومتطلبات التشغيل في الشركة.

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