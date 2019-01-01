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لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

الجمعة 02 أغسطس 2019 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة


بيروت /سما/

 طالب الإعلامي اللبناني هشام حداد وزير الخارجية "جبران باسيل"، بإحالة الفنانة "سهى قيقانو" للمحكمة الحزبية.

ورد مقدّم البرامج "حداد" على الممثلة "قيقانو" التي طالبت بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، توّجه فيها لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول: "معاليك قال اذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبا… انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بافران هتلر… اذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا… وشكرا".

وجاء رد حداد بعد تغريدة قيقانو جاء فيها: "بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني فلتو الفلسطنيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل العما ملا بلد. صار بدا مكتب ثاني او حكومة عسكرية او افران هتلر فلتانين متل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين.

وكانت "قيقانو"، طالبت بـ"حرق الفلسطينيّين بأفران هتلر"، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها عبر (تويتر).

وقالت قيقانو، في تغريدتها: "بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني فلتو الفلسطنيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل العما ملا بلد.. صار بدا مكتب ثاني او حكومة عسكرية او افران هتلر فلتانين متل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين.

وردت قيقانو عل  حداد قائلة: "اخرس يا كركوز، وانت ما دخلك، انت خليك عند معلمك".

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