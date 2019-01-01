  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص

الجمعة 02 أغسطس 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص


غزة / سما /

يستعد  الفلسطينيون اليوم  الجمعة الـ 69 للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 جمعة

كما طالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك.

ودعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر ونتطلع الى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني .

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو واخر ما كتبه ..

الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

كوهين يكشف اسباب "ضعف الرد الإسرائيلي" على عملية خانيونس

في تحد غير مسبوق للرئيس التركي.. داوود أوغلو يتحدث عن "يأس واسع" في حزب أردوغان

عاش في غزة 5 سنوات ..الامين العام للامم المتحدة يعين نائبا جديدا لمفوض الاونروا

الأخبار الرئيسية

سيسي

السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

عملية

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم

عيد الاضحى

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

عملية خانيونس

ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!