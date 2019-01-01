غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص

غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة الـ 69 للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 جمعة

كما طالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك.

ودعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر ونتطلع الى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني .