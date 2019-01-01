"”‬كازابلانكا‮"‭ ‬يحقق‭ ‬أعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬

وكالات / سما /

رغم‭ ‬الدعاية‭ ‬القوية‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬الممر‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬منذ‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬المصربة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬انتاجه‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬لمئة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري،‭ ‬حسب‭ ‬تصريحات‭ ‬منتجه‭ ‬هشام‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬68‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬فقط‭.‬



الفيلم‭ ‬يتناول‭ ‬بطولات‭ ‬قوات‭ ‬الصاعقة‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬أحد‭ ‬القادة‭ ‬البواسل،‭ ‬الذي‭ ‬يُدعى‭ ‬‮«‬نور‮»‬،‭ ‬ويناقش‭ ‬المرحلة‭ ‬الزمنية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬1967‭ ‬وحتى‭ ‬الأوقات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭. ‬وهو‭ ‬بطولة‭ ‬أحمد‭ ‬عز‭ ‬وهند‭ ‬صبري‭ ‬وإياد‭ ‬نصار‭ ‬وأحمد‭ ‬رزق‭ ‬ومحمد‭ ‬الشرنوبي‭ ‬ومن‭ ‬تأليف‭ ‬وإخراج‭ ‬شريف‭ ‬عرفة‭.‬



بينما‭ ‬نجح‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬كازابلانكا‮»‬‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬عرش‭ ‬الأفلام‭ ‬الأعلى‭ ‬إيرادًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬المصرية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬إيراداته‭ ‬منذ‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري،‭ ‬ليتخطى‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬البدلة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وحقق‭ ‬إيرادات‭ ‬تبلغ‭ ‬67‭ ‬مليونا‭ ‬و280‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬



الفيلم‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬هشام‭ ‬هلال،‭ ‬وإخراج‭ ‬بيتر‭ ‬ميمي،‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سينرجي‭ ‬فيلمز‮»‬‭ ‬ووليد‭ ‬منصور‭ ‬والطاهر‭ ‬برودكشن،‭ ‬وبطولة‭ ‬أمير‭ ‬كرارة،‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬عمرو‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬إياد‭ ‬نصار،‭ ‬لبلبة،‭ ‬محمود‭ ‬البزاوي،‭ ‬أحمد‭ ‬داش،‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬خالد‭ ‬أرجنتش‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬كضيوف‭ ‬شرف‭ ‬وهم‭ ‬مصطفى‭ ‬شعبان‭ ‬ونيللي‭ ‬كريم‭ ‬وبيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬وأحمد‭ ‬فهمي‭. ‬وحقق‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬البرومبا‮»‬‭ ‬إيرادات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬محمود‭ ‬كريم،‭ ‬وتأليف‭ ‬لؤي‭ ‬السيد،‭ ‬وإنتاج‭ (‬الإخوة‭ ‬المتحدين‭ ‬للسينما‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬وجميلة‭ ‬عوض،‭ ‬ومها‭ ‬أبو‭ ‬عوف،‭ ‬وبيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬ومحمد‭ ‬ثروت،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ .‬



ويدور‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬كوميدي،‭ ‬حول‭ ‬زوجة‭ ‬تصاب‭ ‬بصدمة‭ ‬نفسية‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضها‭ ‬لحادث،‭ ‬ويضطر‭ ‬زوجها‭ ‬لتقليد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬منهم‭ ‬أحمد‭ ‬السقا‭ ‬ورامز‭ ‬جلال‭ ‬وأمير‭ ‬كرارة،‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬كضيوف‭ ‬شرف‭. ‬وحقق‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬فرعون‮»‬‭ ‬إيرادات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وينتمي‭ ‬لنوعية‭ ‬أفلام‭ ‬الأكشن‭ ‬والإثارة،‭ ‬ويحاكي‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬الساموراي‭ ‬السبعة‮»‬،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬سعد‭ ‬وروبي،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالمغني،‭ ‬ومحمد‭ ‬لطفي،‭ ‬وسوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين،‭ ‬وفراس‭ ‬سعيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النجمين‭ ‬العالميين‭ ‬مايك‭ ‬تايسون،‭ ‬والفنان‭ ‬الأسكتلندي‭ ‬‮«‬هافثور‭ ‬بيورنسون‮»‬‭ ‬والمعروف‭ ‬بـ‮«‬الجبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬العروش‮»‬‭.‬



وكانت‭ ‬السينمات‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬استقبلت‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الفيل‭ ‬الأزرق‭ ‬2‭ ‬‮«‬‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬ونجح‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬العزبز‭ ‬وإياد‭ ‬نصار‭ ‬وخالد‭ ‬الصاوي،‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬مروان‭ ‬حامد‭. ‬أما‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬حسين‮»‬،‭ ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬وإخراج‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬فيقبع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬القائمة‭ ‬بايرادات‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عرضه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

نقلاً عن : القدس العربي