"”‬كازابلانكا‮"‭ ‬يحقق‭ ‬أعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬

رغم الدعاية القوية لفيلم «الممر»، الذي يعرض منذ عيد الفطر في دور العرض المصربة، إلا أنه فشل في تغطية تكاليف انتاجه التي وصلت لمئة مليون جنيه مصري، حسب تصريحات منتجه هشام عبد الخالق، حيث لم يحقق الفيلم حتى الآن سوى 68 مليون جنيه فقط.
الفيلم يتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل، الذي يُدعى «نور»، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. وهو بطولة أحمد عز وهند صبري وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما نجح فيلم «كازابلانكا» في اعتلاء عرش الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، بعد أن وصلت إيراداته منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضي إلى 70 مليون جنيه مصري، ليتخطى فيلم «البدلة» الذي سبق وحقق إيرادات تبلغ 67 مليونا و280 ألف جنيه في موسم عيد الأضحى من العام الماضي.
الفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز» ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرجنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي. وحقق فيلم «سبع البرومبا» إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، وإنتاج (الإخوة المتحدين للسينما)، ومن بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد عبد الرحمن .
ويدور في إطار كوميدي، حول زوجة تصاب بصدمة نفسية نتيجة تعرضها لحادث، ويضطر زوجها لتقليد عدد من النجوم منهم أحمد السقا ورامز جلال وأمير كرارة، الذين يظهرون في الفيلم كضيوف شرف. وحقق فيلم «حملة فرعون» إيرادات وصلت إلى 18 مليون جنيه، وينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، ويحاكي قصة «الساموراي السبعة»، ويشارك في بطولته الفنان عمرو سعد وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وسوزان نجم الدين، وفراس سعيد، بالإضافة إلى النجمين العالميين مايك تايسون، والفنان الأسكتلندي «هافثور بيورنسون» والمعروف بـ«الجبل» في المسلسل الشهير «صراع العروش».
وكانت السينمات المصرية قد استقبلت فيلم «الفيل الأزرق 2 « مساء الخميس الماضي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات وصلت الى 13 مليون جنيه في أربعة أيام، وهو من بطولة كريم عبد العزبز وإياد نصار وخالد الصاوي، ومن إخراج مروان حامد. أما فيلم «محمد حسين»، بطولة محمد سعد وإخراج محمد علي، فيقبع في ذيل القائمة بايرادات لم تصل إلى 5 ملايين جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن.
نقلاً عن : القدس العربي