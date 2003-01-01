استنزاف الموارد الطبيعية في 2019 أسرع من قدرة الأرض على تجديدها

وكالات / سما /

تجاوز الاستهلاك البشري للموارد الطبيعية، أمس الاثنين، قدرة الأرض على تجديد نفسها في عام 2019، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل هذا التاريخ في يوليو، حسبما أفاد تقرير.

ونتيجة لذلك، سوف تكون هناك حاجة إلى 1.75 كوكب أرضي لتلبية الطلب البشري على النظم الإيكولوجية في العالم، وفقا لتقرير صادر عن شبكة البصمة العالمية، وهي مؤسسة دولية مختصة ببحوث الاستدامة.

ويقول ماتيس واكرناجل مؤسس الشبكة "لدينا أرض واحدة فقط. هذا هو السياق المحدد النهائي للوجود البشري"، مضيفا "لا يمكننا استهلاك 1.75 دون عواقب مدمرة".

وكل عام، تحدد الشبكة البيئية "يوم تجاوز موارد الأرض" لتسليط الضوء على الموارد المتناقصة بشكل مخيف على الأرض بسبب زيادة الأنشطة البشرية، والتي أثرت سلبا على قدرة الأرض على تجديد نفسها.

ومنذ عام 1986 عندما بدأت الشبكة في حفظ التسجيلات، أصبح "يوم التجاوز" يحل بشكل أبكر.

ووافق هذا اليوم 21 أكتوبر في عام 1993. وجاء أبكر في عام 2003 ليحل في 22 سبتمبر. وفي عام 2017، صادف في 2 أغسطس.