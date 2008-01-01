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صور : تدريبات نوعية لقادة لواء جفعاتي لمواجهة محتملة بغزة

الأربعاء 31 يوليو 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : تدريبات نوعية لقادة لواء جفعاتي لمواجهة محتملة بغزة


القدس المحتلة / سما /

يجري لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي تدريبات نوعية خاصة لقادته للتصرف في حالة نشوب حرب مع قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن التدريبات مدتها 4 أيام، ويخضع قادة اللواء بدءاً من قائده العقيد ايتسيك كوهين إلى مستوى قائد الفرقة في كل كتيبة لتدريبات متنوعة ويأتي لإعداد القيادة العليا للحرب القادمة.

وأوضحت أن التدريبات تجري في قاعدة كيتزيوت، وهي ضمن مخطط تدريبات القيادة الجنوبية لتدريب جميع الجنود والقادة على القتال القادم مع قطاع غزة.

ولفتت إلى أن جنود اللواء وقادته سيخضعون للعديد من التدريبات على مستوى الصف والموظفين، وعلى مستوى الكتائب، وفي ختامها سيشاركون في أكبر تمرين على الإطلاق.

ونوهت إلى أن لواء جفعاتي على استعددا تام لكل سيناريو وللقتال في أي ميدان إن لزم الأمر.

ولفتت القناة إلى أن اللواء سيجري في الأسبوع المقبل دورة تجنيد جديدة في صفوفه.

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