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"الغرغرينا" و أبرز أعراضها وأسبابها

الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الغرغرينا" و أبرز أعراضها وأسبابها


وكالات / سما /

الغرغرينا هى موت أنسجة الجسم بسبب نقص فى تدفق الدم أو العدوى، وفى الغالب تصيب الغرغرينا نهايات الأطراف ومنها أصابع القدمين واليدين، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أعراض الغرغرينا هى " تلون الجلد، الشعور بالتنميل وألم شديد ومفاجئ باليدين، افرازات ذات رائحة كريهة، الشعور ببرودة الجلد، تورم شديد بالمنطقة المصابة".

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالغرغرينة وهى:-

1: نقص إمداد الدم، حيث يوفر الدم الأكسجين والمواد الغذائية لتغذية الخلايا ومكونات الجهاز المناعي، مثل الأجسام المضادة لدرء العدوى،لا يمكن للخلايا أن تبقى على قيد الحياة وتتحلل الأنسجة من دون الإمداد الجيد بالدم.

2:العدوى، إذا كانت البكتيريا تنمو دون رادع لمدة طويلة، فقد تسيطر العدوى وتتسبب في موت الأنسجة، مما يؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.

3: الصدمات، يمكن أن تتسبب الجروح الرضحية، مثل الجروح الناجمة عن الطلقات النارية أوالإصابات البالغة الناتجة عن حوادث السيارات، في أن تغزو البكتيريا الأنسجة داخل الجسم بعمق، عندما تصاب الأنسجة بهذه الطريقة، يمكن حدوث الإصابة بالغرغرينا.

لا يمكن علاج النسيج الذي تعرض للتلف بفعل الغرغرينا، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لمنع الغرغرينا من التطور، وفقًا لمستوى شدة الغرغرينا التي تعاني منها، يمكن للطبيب المتابع لحالتك اختيار واحد أو أكثر من هذه الخيارات العلاجية.

#الغرغرينا

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