  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

بهذه الطريقة يمكنك استعادة الشكل القديم لموقع تويتر

الإثنين 29 يوليو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه الطريقة يمكنك استعادة الشكل القديم لموقع تويتر


وكالات / سما /

أطلقت شركة "تويتر" تصميما جديدا فيما يخص منصتها الخاصة بسطح المكتب، يتيح مزايا وتقنيات أكثر من النسخة القديمة، ولكن يبدو أن التصميم الجديد لم يجد استحسان بعض المستخدمين.

ويعتمد التصميم الجديد لتويتر على جل الواجهة لنسخة الكمبيوتر شبيهة بتطبيق الهواتف المحمولة، مما أثار استياء بعض المستخدمين الذين وجدوا الأمر غير لطيفا. 

كيف استخدم موقع تويتر؟

موقع ذا فيرج التكنولوجي أكد على وجود تقنيات يمكنها استعادة الشكل القديم لتويتر إذا كنت ترغب في ذلك، ومنها حذف بعض ملفات التعريف من المتصفح، بجانب تنقية ذاكرة التخزين المؤقت، وهي الطريقة الأكثر شيوعا.

فيما أنشأ مطورون ملحقات تتمكن من القيام بحل الأزمة وإرجاعك للشكل القديم لتويتر، ولن يكون عليك فعل أي شيء سوى تثبيت إضافة الملحق على متصحفك وهو سيتولى إعادتك للشكل القديم.

تحديثات تويتر

وإذا كنت من مستخدمي متصفح جوجل كروم، سيكون عليك تحميل برنامج Old Twitter Layout، وتثبيته وفي ثوان بعد التثبيت سيعود تويتر معك للشكل القديم، إما إذا كنت تستخدم متصفح فاير فوكس، عليك أن تحمل برنامج GoodTwitterK، وتحديث صفحة تويتر وستجدها عادت للشكل القديم تلقائيا.

في حين أنه يتوقع أن يضع "تويتر" تعديلات في المستقبل لإخبار المستخدمين على استخدام الواجهة الحديثة، وستتصدى لتلك الإضافات.

#تويتر

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014