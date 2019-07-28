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وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الأحد 28 يوليو 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز


الرياض /سما/

: توفي الأمير بندر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن سن ناهز 95 عاما.

وكتب الأمير فيصل بن تركي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار".

وأضاف: "اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله".

كما نشر رجل الدين السعودي، عائض القرني، تغريدة أرفقها بصورة للأمير الراحل، قدم فيها التعازي للعاهل السعودي.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

انا لله وأنا اليه راجعون

رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..
اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
ولا حول ولا قوة الا بالله

— فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 28, 2019

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