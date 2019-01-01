وكالات / سما /

بالتأكيد التحدث عن قائمة تضم أحدث نظارات رجالي وأهم نصائح قبل الشراء فيما يخص نظارات النظر أو نظارات الشمس الرجالي من الأمور التي تهم الرجال فلقد أصبحت النظارات الرجالي من أهم قطع الإكسسوار التي تضيف الكثير إلى طلة الرجل وأناقة مظهره الخارجي بمختلف أنماطه بغض النظر عن الدور الطبي أو الرعائي التي تقوم به النظارات الرجالي الطبية والشمسية على حد سواء.

وفي عام 2019 ظهرت نظارات رجالي رائعة تنقسم ما بين نظارات النظر ونظارات الشمس سوف يسلط التقرير التالي الضوء على الأبرز من بينها بجانب تقديم أهم النصائح قبل شراء النظارات الرجالي لضمان حسن الاختيار.

1-نظارات الشمس الرجالي

بالطبع هناك مجموعة واسعة من النظارات الشمس الرجالي التي استحقت التواجد في قائمة أفضل وأحدت نظارات رجالي ومن بينها: -

- نظارة Jacques Marie Mage

قدمت علامة جاك ماري ميج Jacques Marie Mage التي تتخد من لوس أنجلوس الأمريكية مقراً لها قطعة فريدة من أهم وأحدث نظارات رجالي وهي نظارة Beauregard ذات الإطار المعدني الممتزج فيه الفضي والذهبي بشكل رائع والعدسات شبه المربعة المائلة من إلى الأمام بجاذبية فريدة من نوعها.

- نظارة Alexander McQueen

كل شيء فريد من نوعه في نظارة Alexander McQueen التي تعتبر من بين أهم النظارات الرجالي للعام الحالي، فهي حصدت قوتها من تمازج نقاط عديدة مثل الإطار ذو التصميم الهندسي المميز والعدسات التي صنعت بتصميم عصري لم يجعلنا ننسى أناقة نظارات شمس فترة التسعينيات الرائعة.

- نظارة Linda Farrow

بالطبع انضمام أحد تصاميم من نظارات رجالي تنحدر من دار واحدة من أبرز العاملين في مجال الموضة ليندا فارو Linda Farrow أمر ليس غريباً لهذا نظارة شمس Linda Farrowالدائرية ذات الإطار الشفاف والعدسات الدائرية الداكنة ستعد أحد الخيارات الأكثر أناقة ضمن قائمة أحداث نظارات رجالي.

- نظارة Kirk Originals

إحدى النظارات الرجالي لعلامة كيرك أوريجينالز Kirk Originals التي توضح ماذا يضيف الإطار البني والعسلي من أناقة لا يجب أن يتنازل الرجال المهتمون بأناقتهم عن الحصول عليها، فتلك النظارة الخفيفة تمتاز بالعدسات غير المعتمة الفريدة من نوعها بكل تأكيد.

- نظارة Flatlist الرجالي

الحيرة في اعتماد أحد نظارات الشمس الرجالي المتواجدة في قائمة أحدث نظارات رجالي يجب أن تنتهي بمجرد معرفة أنه تم صناعتها تحت إشراف شركة مازوتشيلي الإيطالية Italian Mazzucchelli الرائدة عالمياً في صناعة النظارة الشمسية يدوياً، مما يضمن الجودة النادرة والحماية المؤكدة من 100% من الأشعة فوق البنفسجة وبالتأكيد الأناقة والعصرية أمر مضمون لا نقاش فيه.

2-نظارات طبية رجالي

بعد الانتهاء من استعرض بعض من أحدث نظارات الشمس الرجالي يأتي الدور على نظارات النظرأو النظارات الطبية كما يطلق عليها البعض والتي سجلت حضوراً مميزاً في قائمة أحدث نظارات رجالي ومن أهمها: -

- نظارة Oakley للرجال

لطالما كانت علامة Oakley التجارية إحدى أفضل الماركات التي تقدم نظارات رجالي عصرية، خصوصاً فيما في مجال النظارات الطبية التي تتميز تصميمها بالبعد عن النمطية والموضة العصرية.

- نظارة Tommy Hilfiger

ارتداء أحد النظارات الرجالية الطبية التي تحمل علامة تومي هيلفيجر Tommy Hilfigerسيكون أمراً مميزاً للغاية بكل تأكيد، فكل شيء سيكون متكاملاً، خصوصاً عند اعتماد نظارة طبية ذات إطار معدني ذهبي وعدسات رائعة حادة الزوايا.

- نظارة Calvin Klein

لقد نجح مصممو النظارات الرجالي داخل علامة Calvin Klein في إحداث عنصر الإبهار كالعادة بواسطة تلك النظارة الطبية الرائعة التي امتزج فيها اللونان الأزرق والفضي في تصميم رائع للغاية.

- نظارة رجالي Dior

قدمت ماركة ديور Dior تشكيلة واسعة من أحدث نظارات رجالي بشكل عام لعل من بينها تلكالنظارة الطبية الرجالي القريبة فيما يخص التصميم الخارجي من نظارات aviator الخالدة.

- نظارة Dolce & Gabbana

مجموعة رائعة من أحدث نظارات رجالي طبية سوف تجذب الأنظار من إنتاج ماركة دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana الإيطالية العريقة .

3-أهم النصائح قبل شراء النظارات الرجالي

هناك مجموعة من النصائح الهامة للغاية التي تساعد على شراء نظارات رجالي مناسبة تتوافق مع احتياجات الرجل سواء فيما يخص النظارات الطبية أو النظارات الشمسية للرجال ومن أهمها:-

- كقاعدة هامة وقبل شراء النظارات الرجالي المختلفة على الرجل أن يعرف نوع احتياجه لها، فعلى سبيل المثال النظارات الطبية التي سوف تستخدم للعمل تصميمها الخارجي والتقنية المستخدمة في عدساتها تختلف عن تلك النظارات المستخدمة خلال ممارسة الرياضة ونفس الأمر ينطبق على النظارات الشمسية للرجال، فهناك أنواع مخصصة للرياضة أو العمل وهناك النظارات الخاصة بمنح طلة الرجل الأناقة المطلوبة.

- معرفة شكل الوجه وما يتماشى مع من نظارات أمر هام للغاية، فالوجه المربع يتماشى مع نظارات رجالي دائرية وبيضاوية أما الوجه الدائري والمثلث يكون أكثر اناقة مع نظارات رجالي مربعة أو مستطيلة يشابهم في ذلك الوجه الماسي الذي يتماشى أيضاً مع العدسات البيضاوية، أما الوجه المستطيل فسيكون رائعا مع عدسات مربعة عريضة ودائرية وبالتأكيد بيضاوية.

- أهمية تجربة النظارات الرجالي قبل الشراء والتأكد من ملائمة حجمها للوجه بغض النظر عن شكل الإطار أو العدسات.

- الاعتماد على أنواع النظارات الرجالي مرتفعة الجودة خاصة النظارات الشمسية والتي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية بشكل كامل.