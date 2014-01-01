قواعد ارتداء البدلة دون ربطة عنق

وكالات / سما /

يشكو الرجال من ربطات العنق منذ سنوات طويلة. يتذمرون من أنها تجعلهم يشعرون بالتقييد والعجز عن التحرك بالحرية، كما أنها تصبح مزعجة إلى درجة كبيرة عند ارتدائها في المناسبات الرسمية، مثل الاجتماعات، وحفل الزفاف في فصل الصيف.



إذا كنت أحد هؤلاء الرجال الذين يكرهون ارتداء ربطات العنق، ويحاولون تجنبها بأي شكل ممكن، فنحن نُقدم إليك مجموعة من النصائح والتعليمات التي تساعدك على ارتداء بدلات دون ربطات عنق، مع الحفاظ على مظهرك الأنيق والراقي كما هو.



هل يجب أن ترتدي بدلة دون ربطة عُنق؟



بصفة عامة، ستكون إجابة هذا السؤال هي "لا".. تتكون البدلة الرسمية من سترة وقميص رسمي وربطة عنق، ورغم أن كلا منها قطعة مُنفصلة عن الأخرى، إلا أنها صممت كلها؛ لكي يتم ارتداؤها معاً.



سترة البدلة لا يجب ارتداؤها أبداً مع سروال آخر، فهي تأتي معاً جميعاً. تُصمم البدلة لكي يتم ارتداء ربطة عنق معها، وعليك أن تضع في اعتبارك أن ياقة القميص يجب أن تكون عريضة ومستقيمة، كذلك يجب أن تكون ربطة العنق في منتصف صدرك.



ومن أهم مميزات ربطات العنق هو أنها تضيف المزيد من الألوان إلى إطلالتك، كما أنها تجذب إليك الأنظار، وتجعلك تبدو في مظهر مُتكامل.



ارتداء ربطة عنق أمر ضروري في جميع الأحداث المهمة والمناسبات الرسمية. كما أن الظهور دون ارتداء ربطة عنق في المناسبات الرسمية المهمة سيجعلك تبدو إنساناً كسولاً، أو غير جدير بالثقة، أو متمرداً سطحياً، أو لا يهتم بالآخرين، ويحقر من آرائهم ومواقفهم، أو ربما يكون جاهلاً بالموضة وإتيكيت الملابس.



مع ذلك، بإمكانك ارتداء بدلة دون ربطة عُنق. هناك أوقات تستطيع فيها الظهور في إطلالات أكثر عصرية وأقل تكلفة، وهنا تستطيع التخلي عن ربطات العنق، مع الحفاظ على المظهر الأنيق والإطلالة الجذابة المتكاملة. على سبيل المثال تستطيع ارتداء بدلة دون ربطة عنق في حفلات الزفاف الصيفية المُقامة في الهواء الطلق، وكذلك في حفلات الكوكتيل، أو خلال افتتاح المعارض الفنية.



وفي الكثير من المناسبات يرتدي السياسيون والمرشحون في الانتخابات السياسية بدلات دون ربطات عنق؛ رغبة في الظهور في إطلالات أقل رسمية، ولكي يشعر الناخبون والمؤيدون لهم بأنهم أكثر عصرية وتحرراً.

لكن عليك وضع بعض الأمور في عين الاعتبار؛ عندما ترتدي بدلة دون ربطة عُنق، والتي نستعرضها فيما يلي:

كيف ترتدي بدلة دون ربطة عُنق؟

مشكلة عدم ارتداء ربطة عنق مع البدلة خلال المناسبات الرسمية؛ هو أن الآخرين ينظرون إليك باعتبارك تعمدت التخلي عنها، أو بأنك لا تحترم قواعد ارتداء الملابس في المناسبات الرسمية. لتصحيح هذا الأمر؛ فإنه سيتوجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات، والتي نستعرضها فيما يلي:



ارتدِ بدلة مناسبة تماماً لجسمك

عند اختيار بدلة، لكي ترتديها في المناسبات الرسمية، من الضروري أن تكون مناسبة لجسمك، وسيكون الأمر أكثر أهمية عندما تقرر عدم ارتداء ربطة عنق.

ضع في اعتبارك أيضاً أن ارتداء البدلة دون ربطة عنق يكون ملائماً للمناسبات غير الرسمية أو الكاجوال، أكثر من المناسبات الرسمية أو الاجتماعات المهمة في العمل.



وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل أن ترتدي ألواناً فاتحة وأقمشة خفيفة. وارتدِ قمصاناً غير رسمية، ومن الأفضل ارتداء الدينيم والشامبراي والأكسفورد الكلاسيكي.



لا ترتدِ قمصاناً ذات ياقات عريضة



من الأفضل أن تتجنب ارتداء قمصان ذات ياقات عريضة للغاية، يُستحسن ارتداء قمصان ذات ياقات مستقيمة، وأن تكون في اتجاه عمودي، كذلك لا تغلق الأزرار كلها، أبقِ الزر العلوي مفتوحاً؛ حتى تظهر في إطلالة أكثر عصرية.



وعندما ترتدي بدلة دون ربطة عنق، فإنه من الأفضل أن تبقي الزرين العلويين مفتوحين، ولكن في كل الأحوال تأكد من أن ملابسك الداخلية ليست ظاهرة.

أضف بعض الإكسسوارات

عليك تعويض غياب ربطة العنق بارتداء بعض الإكسسوارات الأخرى، التي تشتت الانتباه وتصرفهم عن عدم وجود الكرافتة، في هذه الحالة سيكون من الأفضل ارتداء ساعة جميلة وأنيقة، أو دبوس، أو وضع منديل في الجيب العلوي الموجود في سترة البدلة.



ارتدِ أحذية لامعة ونظيفة

عندما ترتدي بدلة دون ربطة عنق، فإنه سيكون من الأفضل أن ترتدي معها حذاءً نظيفاً ولامعاً، تأكد من أن حذاءك خالٍ من البقع والأتربة. بإمكانك استخدام منتجات العناية بالأحذية وتلميعها؛ لكي تحصل على أحذية نظيفة وأنيقة.