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تنقصنا قيادة تقترب من مشاعر الناس

ننتصر على الموت.. دحلان: لن يتم التخلي عن غزة وجاهزون لوضع البرامج الملائمة لها!

الأحد 28 يوليو 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ننتصر على الموت.. دحلان: لن يتم التخلي عن غزة وجاهزون لوضع البرامج الملائمة لها!


أبو ظبي /سما/

أكد القيادي الفلسطيني، والنائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية، محمد دحلان، الجاهزية لوضع البرامج المناسبة لقطاع غزة،  مشددا على أنه يوجد 170 ألف خريج لا يجدون العمل، وأنه جار طرق كل الأبواب من أجل تعزيز صمود سكان القطاع.

جاء ذلك خلال كلمة دحلان بحفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بغزة، مشدداً على أن مواجهة صفقة ترامب تكون فقط بوحدة الوطن والجغرافيا بين الضفة وغزة والقدس عبر برنامج نضالي وطني مشترك.

وأوضح دحلان أن الوحدة الوطنية الفلسطينية أقدس ما في الحراك السياسي، موضحاً أن كل ما يسمع  بهذا الشأن "وهم وكذب ودجل".

وقال: "إن 10 سنوات من الانقسام والفرقة بين الفلسطينيين درس لنا ولنتجاوز الصعاب، ونحن الفلسطينيين نتميز عن غيرنا في كل شيء وتنقصنا قيادة تقترب من مشاعر الناس".

وأكد دحلان أنه لن يتم التخلي عن غزة حتى نستطيع أن نرتقي بهذا الواقع المرير بالقطاع.

ووجه دحلان التهنئة للمتفوقين بالثانوية العامة قائلا لهم :"رغم حصار القربة وظلم الأعداء وهروب الأصدقاء ألا إنكم أضأتم لنا الطريق وأعطيتم الأمل لكي نستطيع صناعته لكم، وكلما واجهنا صعابا وحصارا في غزة نبغ أبناؤنا وقالوا ما زال الأمل موجودا".

وأضاف: "نحن على المستوى الفردي والجماعي ننتصر على الموت، وهكذا فعلتم أبناء غزة بتفوقكم الكبير في الثانوية العامة لهذا العام".

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